Futbol tutkunu ikiz kız kardeşler, erkek futbol takımıyla antrenman yapıyor - Son Dakika
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Futbol tutkunu ikiz kız kardeşler, erkek futbol takımıyla antrenman yapıyor

28.06.2022 12:18

Bodrum ilçesinde 8 yaşındaki ikiz kız kardeşler, futbol okulunda erkek çocuklarla antrenmana çıkıyor.

Bodrum ilçesinde 8 yaşındaki ikiz kız kardeşler, futbol okulunda erkek çocuklarla antrenmana çıkıyor.

Turizmci Derya Akbaş ve İngiliz asıllı eşi Kate Akbaş çiftinin kızları Yaleyna Deniz ve Derya Jane, yeteneklerinin fark edilmesiyle başladıkları Beşiktaş Futbol Okulu'nda kendilerini geliştirmeye devam ediyor.

Çevrelerinde futbola olan tutkusu ile tanınan ve beğeni toplayan ikizler, halı sahadaki antrenmanlarda görenlerin ilgisini çekiyor. Biri kaleci diğeri genellikle forvet oynayan kardeşler, sahadaki performansları ile alkış topluyor.

İkizlerin babası Derya Akbaş, AA muhabirine, çocuklarının iki yıldır futbol okuluna gittiğini söyledi.

Kızlarının daha küçükken yaşıtları gibi evde evcilik yerine halının üzerinde küçük toplarla oynadıklarını belirten Akbaş, "Onların futbola olan ilgisini gördük. Futbol okulundan antrenörlerle görüşüp destek almak istedik. İlk antrenmanlarından itibaren yetenekleri ortaya çıkmaya başladı." dedi.

Kızlarını futbol oynarken görenlerden bazılarının şaşırdığını anlatan Akbaş, çok olumlu tepkiler aldıklarını ve başka ailelerin de kız çocuklarını futbol okuluna getirip yeteneği olup olmadığını test ettirdiğini dile getirdi.

"Çocukların genetiğinde futbol var"

Geçmişte Bodrumspor'da 11 yıl forma giydiğini, eşinin ailesinde de futbolun içinde bireyler olduğunu işaret eden Akbaş, "Bu birazda genetik gibi bir şey. Bizim çocukların genetiğinde futbol var. Armut dibine düşüyor herhalde. Çocuklar evde de topla oynuyor. Çok başarılılar. Ben çok memnunum. İkiz olmaları ayrı bir ilgi çekiyor." diye konuştu.

Çocuklarının Antalya'da iki kez Beşiktaş Futbol Okulu kamplarına katıldığını anlatan, Akbaş, kızlarının kampta ferdi olarak ödül aldığını, forma giydikleri takımın da dereceler elde ettiğini söyledi.

Anne Kate Akbaş ise "Kardeşim ve ağabeyim futbolcu. Kız kardeşim, babam dedem, büyük dedem de futbol oynuyordu. Genetik herhalde. Bunlarda çok seviyorlar. Sabah kalkıyorlar hemen topla oynuyorlar. Televizyonda maç yayını varsa onu seyrediyorlar. Yatarken futbolu bırakıyorlar." dedi.

İkizlerden kalecilik yapan Derya Jane Akbaş, güzel kurtarışlar yaptığını, kardeşinin kendisine gol atmaya çalıştığını anlattı.

Genellikle forvet olmasına rağmen, bazen kanatlarda ve orta sahada oynadığını belirten Yaleyna Deniz Akbaş da "Beni izleyenler çok iyi olduğumu söylüyorlar. Kardeşim Derya ile futbol oynamayı seviyorum. Futbolu bırakmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.i

Futbol okulu antrenörü Tanju Akar, ikizlerin Beşiktaş Kadın Futbol Takımı teknik ekibince takip edildiğini ve onları ileride kadın futbol takımına göndermek istediklerini kaydetti.

Akar, ikizlerin erkek oyuncularla antrenmana çıkmalarının gelişmelerine katkı yaptığını belirtti.

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Kaynak: AA

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