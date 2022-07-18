Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında yarın, 20 Temmuz Çarşamba ve 21 Temmuz Perşembe olmak üzere toplam 53 maç oynanacak.

Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Belarus, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.