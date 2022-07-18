Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

18.07.2022 10:56
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu ikinci elemede tur mücadelesi yarın başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu ikinci elemede tur mücadelesi yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında yarın, 20 Temmuz Çarşamba ve 21 Temmuz Perşembe olmak üzere toplam 53 maç oynanacak.

Turnuvaya bu turdan katılan Türk temsilcileri Medipol Başakşehir ile Konyaspor, maçlarını 21 Temmuz Perşembe günü oynayacak.

Medipol Başakşehir, evinde İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile TSİ 20.45'te karşı karşıya gelecek.

Konyaspor ise Belarus temsilcisi BATE Borisov'a konuk olacak. Bate Borisov'un ev sahibi olacağı karşılaşma, UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynanacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçların TSİ programı şöyle:

Yarın:

21.00 Hibernians (Malta)- Levadia (Estonya)

21.00 Tirana (Arnavutluk)- Zrinjski (Bosna Hersek)

21.45 La Fiorita (San Marino)-Ballkani (Kosova)

20 Temmuz Çarşamba:

20.00 Botev (Bulgaristan)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Vikingur (İzlanda)-Dunajska Streda (Slovakya)

22.00 Sutjeska (Karadağ)-Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

21 Temmuz Perşembe:

15.00 Kyzylzhar (Kazakistan)-Osijek (Hırvatistan)

17.00 Tobol (Kazakistan)-Lincoln (Cebelitarık)

17.00 Kairat (Kazakistan)-Kisvarda (Macaristan)

17.00 Liepaja (Letonya)- Young Boys (İsviçre)

18.00 Ararat (Ermenistan)-Paide (Estonya)

18.00 Valmiera (Letonya)-Şkendiya (Kuzey Makedonya)

18.30 Makedonija (Kuzey Makedonya)-CSKA Sofya (Bulgaristan)

19.00 Lech (Polonya)-Dinamo Batum (Gürcistan)

19.00 Saburtalo (Gürcistan)-FCSB (Romanya)

19.00 Zira (Azerbaycan)- Maccabi Tel Aviv (İsrail)

19.00 SJK (Finlandiya)-Lillestrom (Norveç)

19.00 Molde (Norveç)-Elfsborg (İsveç)

19.00 Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn)

19.00 KuPS (Finlandiya)-Milsami (Moldova)

19.30 Süduva (Litvanya)-Viborg (Danimarka)

19.30 Pogon (Polonya)-Brondby (Danimarka)

19.30 Ruzomberok (Slovakya)- Riga (Letonya)

20.00 Gzira (Malta)-Radnicki (Sırbistan)

20.00 Fehervar (Macaristan)-Gabala (Azerbaycan)

20.00 Rapid Wien (Avusturya)-Lechia (Polonya)

20.00 St. Joseph's (Cebelitarık)- Slavia Prag (Çekya)

20.00 B36 (Faroe Adaları)-Tre Fiori (San Marino)

20.00 Basel (İsviçre)-Crusaders (Kuzey İrlanda)

20.00 Antwerp (Belçika)-Drita (Kosova)

20.00 Petrocub (Moldova)-Laç (Arnavutluk)

20.00 Levski (Bulgaristan)-PAOK (Yunanistan)

20.00 Vorskla (Ukrayna)-AIK (İsveç)

20.00 Sparta Prag (Çekya)-Viking (Norveç)

20.30 CFR Cluj (Romanya)-Inter Escaldes (Andorra)

20.30 Aris (Kıbrıs Rum Kesimi)-Neftçi (Azerbaycan)

20.30 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Dinamo Minsk (Belarus)

20.45 Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya (İsrail)

21.00 Aris (Yunanistan)-Gomel (Belarus)

21.00 Sepsi (Romanya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)

21.00 Racing Union (Lüksemburg)-Cukaricki (Sırbistan)

21.30 Velez Mostar (Bosna Hersek)-Hamrun (Malta)

21.30 Spartak Trnava (Slovakya)-Newtown (Galler)

21.30 AZ Alkmaar (Hollanda)- Tuzla City (Bosna Hersek)

21.30 Rijeka (Hırvatistan)-Djurgarden (İsveç)

21.45 St. Patrick's (İrlanda Cumhuriyeti)-Mura (Slovenya)

21.45 Motherwell (İskoçya)-Sligo (İrlanda Cumhuriyeti)

22.00 Vllaznia (Arnavutluk)-Universitatea Craiova (Romanya)

22.00 BATE Borisov (Belarus)-Konyaspor

22.00 Rakow (Polonya)- Astana (Kazakistan)

22.15 Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ)

22.30 Vikingur Reykjavik (İzlanda)-TNS (Galler)

22.30 Vitoria (Portekiz)-Puskas Akademia (Macaristan)

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Belarus, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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