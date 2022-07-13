Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

13.07.2022 01:32
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş karşılaşmaları oynandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş karşılaşmaları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1. eleme turunda 9 maç yapıldı.

Rövanş maçlarının ardından HJK Helsinki (Finlandiya), Shkupi (Kuzey Makedonya), Karabağ (Azerbaycan), Zalgiris Vilnius (Litvanya), Sheriff (Moldova), F91 Dudelange (Lüksemburg), Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti), Ludogorets (Bulgaristan) ve Malmö (İsveç) rakiplerini geçerek 2. eleme turuna kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanşları, bugün oynanacak 6 maçla tamamlanacak.

Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Kosova ekibi Drita, adını 2. eleme turuna yazdırdı.

YORUMLAR
500
Havuzda milli atlayıcılardan 12 madalya Havuzda milli atlayıcılardan 12 madalya Kuzey Makedonya'da AB üyeliği önerisiyle ilgili protestolar devam ediyor Kuzey Makedonya'da AB üyeliği önerisiyle ilgili protestolar devam ediyor
Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, İrlanda Cumhuriyeti, Bulgaristan, Finlandiya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:21 DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Vakalar yüzde 30 arttı, Covid-19 hiçbir yerde bitmedi
21:02 Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
20:43 NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler...
19:58 4 milyon kişi için hayati önemde! BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzatma kararı aldı
19:34 İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar...
18:18 Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den olay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir
18:16 Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor
18:12 ABD Afrin'de düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın önemli ismi Mahir el-Agal'ı öldürdü
18:05 Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 01:48:40. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement