Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

02.06.2022 23:51
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta 10 karşılaşmayla sürdü.

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta 10 karşılaşmayla sürdü.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B, C ve D liglerinde 10 maç oynandı.

Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği A ligi 2. grup maçında İspanya, Portekiz'i konuk etti.

Karşılaşma, İspanya'dan Morata'nın 25 ve Portekiz'den Horta'nın 82. dakikada attığı gollerle 1-1 tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup: İspanya-Portekiz: 1-1

Çekya- İsviçre: 2-1

B Ligi

2. Grup: İsrail- İzlanda: 2-2

4. Grup: Slovenya- İsveç: 0-2

Sırbistan- Norveç: 0-1

C Ligi

2. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi- Kosova: 0-2

Kuzey İrlanda- Yunanistan: 0-1

4. Grup: Gürcistan- Cebelitarık: 4-0

Bulgaristan-Kuzey Makedonya: 1-1

D Ligi

2. Grup: Estonya- San Marino: 2-0

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Kaynak: AA

Portekiz, İspanya, Spor, Son Dakika

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