Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Aynı grupta saat 21.45'te başlaması gereken Avusturya- Danimarka maçı ise elektrik kesintisi nedeniyle 23.15'te başladı. Bu gece diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta Fransa ile Hırvatistan 1-1 berabere kaldı. Fransa'nın golü 52. dakikada Adrien Rabiot'tan geldi. Hırvatistan ise beraberliği, 83. dakikada Andrej Kramaric'in penaltından attığı golle yakaladı.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Fransa, Spor, Son Dakika

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