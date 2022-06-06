Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

06.06.2022 23:59
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta 7 karşılaşmayla sürdü.

UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta 7 karşılaşmayla sürdü.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasına A, B, C ve D liglerinde 7 maçla devam edildi.

Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta Fransa ile Hırvatistan 1-1 berabere kaldı. Fransa'nın golü 52. dakikada Adrien Rabiot'tan geldi. Hırvatistan ise beraberliği, 83. dakikada Andrej Kramaric'in penaltından attığı golle yakaladı.

Aynı grupta saat 21.45'te başlaması gereken Avusturya- Danimarka maçı ise elektrik kesintisi nedeniyle 23.15'te başladı. Bu gece diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup:

Hırvatistan-Fransa: 1-1

B Ligi

2. Grup:

İzlanda-Arnavutluk: 1-1

C Ligi

3. Grup:

Slovakya- Kazakistan: 0-1

Belarus- Azerbaycan: 0-0

D Ligi

1. Grup:

Andorra- Moldova: 0-0

Letonya- Lihtenştayn: 1-0

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Kaynak: AA

Hırvatistan, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika

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