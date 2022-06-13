Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

13.06.2022 00:05
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 4. hafta, 9 karşılaşmayla başladı.

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 4. hafta, 9 karşılaşmayla başladı.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 maç oynandı.

Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşılaştığı A ligi 2. grup maçında İspanya, Çekya'yı ağırladı. İspanya, Soler'in 24 ve Sarabia'nın 75. dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İsviçre ise Portekiz'e A ligi 2. gruptaki ilk yenilgisini tattırdı. Ev sahibi İsviçre'nin golünü, 1. dakikada Seferovic kaydetti.

İskandinav takımları arasındaki mücadelede de Norveç, sahasında İsveç'i Haaland (2) ve Sörloth'un golleriyle 3-2 yendi.

21 yaşındaki Haaland, Norveç Milli Takımı formasıyla çıktığı 21. maçta gol sayısını 20'ye yükseltti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup: İspanya-Çekya: 2-0

İsviçre-Portekiz: 1-0

B Ligi

4. Grup: Norveç-İsveç: 3-2

Slovenya- Sırbistan: 2-2

C Ligi

2. Grup: Yunanistan- Kosova: 2-0

Kuzey İrlanda- Kıbrıs Rum Kesimi: 2-2

4. Grup: Gürcistan- Bulgaristan: 0-0

Kuzey Makedonya- Cebelitarık: 4-0

D Ligi

2. Grup: Malta- San Marino: 1-0

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Kaynak: AA

Uluslar Ligi, İsviçre, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika

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