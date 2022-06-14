Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

14.06.2022 23:48
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Stat: Gürsel AkselHakemler: Stephanie Frappart, Mikael Berchebru, Cyril Mugnier (Fransa)Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 84 Mert Müldür), Cengiz Ünder (Dk. 84 Tiago Çukur), Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 84 Ozan Kabak), Kerem Aktürkoğlu (Dk.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Stephanie Frappart, Mikael Berchebru, Cyril Mugnier (Fransa)

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 84 Mert Müldür), Cengiz Ünder (Dk. 84 Tiago Çukur), Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 84 Ozan Kabak), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 61 Doğukan Sinik), Halil Dervişoğlu (Dk. 61 Yunus Akgün), Serdar Dursun

Litvanya: Bartkus, Baravykas (Dk. 46 Sirvys), Girdvainis, Linas Klimavicius (Dk. 78 Satkus), Barauskas, Lasickas (Dk. 46 Armanavicius), Megelaitis, Uzela, Milasius (Dk. 84 Tutyskinas), Golubickas (Dk. 71 Augustinas Klimavicius), Cernych

Goller: Dk. 37 Kaan Ayhan, Dk. 54 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan) (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 31 Baravykas, Dk. 48 Cernych, Dk. 54 Armanavicius, Dk. 80 Milasius (Litvanya)

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü hafta mücadelesinde Litvanya'yı 2-0 mağlup eden Türkiye, 4. maçını da kayıpsız geçti ve grupta liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın 52. dakikasında ceza sahası içinde Armanavicius'la ikili mücadeleye giren Cengiz yerde kaldı. Müsabaka durduktan sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Frappart, penaltı kararı verdi.

54. dakikada atışı kullanan Hakan Çalhanoğlu, topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.

70. dakikada Serdar'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cengiz'in şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

80. dakikada hızlı gelişen Türkiye atağında Cengiz ceza sahasına girdikten sonra Milasius'un müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem bir kez daha penaltı kararı verdi.

81. dakikada penaltı atışını kullanan Cengiz'in şutunda kaleci Bartkus ayaklarıyla topu çeldi, pozisyonu takip eden Cengiz'e rağmen kaleci bir kez daha topu uzaklaştırdı.

Müsabaka Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

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Kaynak: AA

Hakan Çalhanoğlu, Tiago Çukur, Kaan Ayhan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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