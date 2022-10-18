Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

18.10.2022 17:00
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda günün ilk 6 maçı tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda günün ilk 6 maçı tamamlandı.

Kupada yapılan ilk 6 maçın sonunda Kasımpaşa, Serik Belediyespor, Efeler 09, Ankaraspor, Manisa FK ve Çaykur Rizespor adını 4. tura yazdırdı.

Oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-1

Serik Belediyespor- Batman Petrolspor: 2-1

Altay-Efeler 09: 1-2

Ankaraspor- Pazarspor: 2-1

Manisa FK-Amberçay Eynesil Belediyespor: 2-2 (Penaltılar: 7-6)

Çaykur Rizespor-Boyabat 1868: 3-0

YORUMLAR
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Ziraat Türkiye Kupası: Ankaraspor: 2 Pazarspor: 1 Ziraat Türkiye Kupası: Ankaraspor: 2 Pazarspor: 1 Aydın haber! Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 Efeler 09 FK: 2 Aydın haber! Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 Efeler 09 FK: 2
Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Ankaraspor, Kasımpaşa, Efeler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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