Amberçay Eynesil Belediyespor'da ise Bedirhan Batukan Ay, Efekan Şensoy, Bekir Mustafa Meral, Hakan Akman, Cengizhan Koç ve Orhan Dilli golü atarken, Selahattin Enes Kılıç ve Emirhan Koç atıştan yararlanamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

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