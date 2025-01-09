Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Spor

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Murat Ergin Gözütok

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Taylan Utku Aydın, Yunus Emre Atakaya, Berkay Muratoğlu, Adnan Aktaş, Beraat Doğan Yıldız, Yaman Suakar (Dk. 88 Kaan Doğan), Yusuf İnci (Dk. 76 Dağhan Erdoğan), Emirhan Yiğit (Dk. 88 Muhammed Ayeş), Sarp Yavrucu (Dk. 87 Bünyamin Çetinkaya), Sinan Alkaş (Dk. 70 Aras Özden)

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Mert Müldür (Dk. 80 Muharrem Cizgili), Çağlar Söyüncü (Dk. 71 Amrabat), Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Szymanski (Dk. 46 Mert Hakan Yandaş), Kostic (Dk. 46 Levent Mercan), Cenk Tosun, En Nesyri (Dk. 62 Cengiz Ünder)

Goller: Dk. 2 En Nesyri, Dk. 27 Yusuf Akçiçek, Dk. 45+1 Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 26 Sarp Yavrucu (Kasımpaşa)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

2. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Cenk Tosun, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. En Nesyri'nin altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

27. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Mert Müldür, kafayla Yusuf Akçiçek ile buluşturdu. Yusuf, kale sahası önünde göğsüyle düzelttikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

45+1. dakikada konuk ekip üçüncü golü buldu. İrfan Can'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, Bartuğ Elmaz'ın önüne düştü. Bu oyuncunun penaltı noktasının biraz gerisinde bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3.

Fenerbahçe, müsabakanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda her iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.