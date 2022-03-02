Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, Umut Meraş, Atiba, Necip Uysal, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Batshuayi
Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Onur Bulut, Hosseini (Dk. 33 Uğur Demirok), Mert Çetin, Carole, Cardoso, Ramazan Civelek, Abdulkadir Parmak, İbrahim Akdağ, Bertolacci, Gavranovic
Goller: Dk. 6 Gavranovic (Yukatel Kayserispor), Dk. 43 Rosier (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Cardoso (Yukatel Kayserispor)
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.
6. dakikada Kayserispor golü buldu. Carole'ün soldan ortasında ceza sahası önünde topla buluşan Gavranovic siyah-beyazlı savunmadan sıyrılarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
23. dakikada Umut Meraş'ın soldan ortasında Alex Teixeira meşin yuvarlağa altıpas üstünde kafayla vurdu, top kalecide kaldı.
32. dakikada Rosier'in pasıyla ceza sahasına giren Ghezzal'ın içeri çevirdiği topu Batshuayi altı pas içinde kontrol ederek şutunu çekti. Kayserispor savunması araya girerek topun kaleye gitmesini engelledi.
43. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Ghezzal'ın soldan ceza sahasına gönderdiği uzun topu göğsüyle kontrol eden Kenan Karaman topukla topu arkasındaki Atiba'ya gönderdi. Atiba'nın içeri çevirdiği topu Rosier sert bir şutla ağlarla buluşturdu: 1-1.
45+1. dakikada Ghezzal'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Kenan Karaman'ın zayıf şutunda, top kalecide kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
Kaynak: AA
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