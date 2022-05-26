Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Finali - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Finali

26.05.2022 23:31
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Finali

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanYukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Attamah (Dk. 100 Cardoso), Carole, Kemen (Dk. 100 İlhan Parlak), Ramazan Civelek (Dk. 90+3 İbrahim Akdağ), Bertolacci (Dk.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Attamah (Dk. 100 Cardoso), Carole, Kemen (Dk. 100 İlhan Parlak), Ramazan Civelek (Dk. 90+3 İbrahim Akdağ), Bertolacci (Dk. 84 Campanharo), Emrah Başsan, Thiam (Dk. 100 Abdulkadir Parmak), Mustafa Pektemek (Dk. 78 Gavranovic)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 99 Kayode), Ulvestad (Dk. 120+3 Kerem Atakan Kesgin), Fajr (Dk. 120+3 Ziya Erdal), Gradel (Dk. 117 Goutas), Yatabare (Dk. 111 Konate)

Goller: Dk. 33 Ramazan Civelek, Dk. 107 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor), Dk. 60 Appindangoye, Dk. 95 Gradel, Dk. 113 Konate (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Carole, Dk. 105 İbrahim Akdağ, Dk. 120+3 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Dk. 97 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 120+2 Konate (Demir Grup Sivasspor)

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta Yukatel Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

60. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Gradel'in orta sahadan kullandığı uzun serbest atışta Yatabare, ceza yayı üzerinde topu kafayla Appindangoye'nin önüne indirdi. Appindangoye'nin ceza sahası içinde kaleci Lung ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

75. dakikada Sivasspor ikinci gole çok yaklaştı. Fajr'ın sağ kanatta son çizgiye yakın bir noktadan kullandığı serbest atışa ceza sahasında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Lung topu kornere çeldi.

81. dakikada gelişen Sivasspor atağında Ahmet Oğuz'un sağdan ortasına ön direkte Erdoğan Yeşilyurt'un gelişine plase vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatma bölümü

95. dakikada Sivasspor öne geçti. Fajr'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gradel'in uzak köşeye şık vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-2.

107. dakikada Kayserispor beraberliği sağladı. Hosseini'nin sağ çaprazdan ortasına ceza sahasında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, yere çarpan meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 2-2.

113. dakikada Demir Grup Sivasspor üçüncü golü buldu. Fajr'ın ara pasıyla sağdan savunmanın arkasına sarkan Kayode, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Konate, altıpas içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3.

Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk şampiyonluğunu elde etti.

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Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor Kayserispor'un kart raporu Kayserispor'un kart raporu
Kaynak: AA

İbrahim Akdağ, İlhan Parlak, Kayserispor, Onur Bulut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Finali - Son Dakika


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