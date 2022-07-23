Futbolcu, 'Aşk Adası' isimli flört programından teklif gelince takım kampından ayrıldı - Son Dakika
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Futbolcu, 'Aşk Adası' isimli flört programından teklif gelince takım kampından ayrıldı

23.07.2022 10:14

İngiltere 5.Lig takımlarından Halifax Town'da futbol oynayan Jamie Allen, TV'deki bir flört yarışmasından gelen teklifi kabul edip takım kampından ayrıldı. 27 yaşındaki oyuncunun Futbol kariyeri devam ederken böyle bir teklifi kabul etmesi, İngiltere'de gündem oldu.

Daily Mail'da yer alan habere göre, İngiltere 5. Lig takımlarından Halifax Town forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Jamie Allen, "Aşk Adası" TV flört yarışmasından gelen teklifi kabul edip takımın kampından ayrıldı.

Aşk Adası isimli flört programından teklif geldi, futbolculuk kariyerini noktalayıp yarışmaya koştu

PARA CEZASI KAPIDA

7 kez Montserrat Milli Takımı'nın formasını giyen Jamie Allen, kulüpten ayrılıp yarışmaya katıldığı için kulüp tarafından para cezasına çarptırabilir. Futbol kariyeri devam ederken böyle bir teklifi kabul eden Jamie Allen, İngiltere'de gündem oldu.

Aşk Adası isimli flört programından teklif geldi, futbolculuk kariyerini noktalayıp yarışmaya koştu
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Daily Mail, England, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Futbolcu, 'Aşk Adası' isimli flört programından teklif gelince takım kampından ayrıldı - Son Dakika
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