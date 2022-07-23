Futbolcu, 'Aşk Adası' isimli flört programından teklif gelince takım kampından ayrıldı

Daily Mail'da yer alan habere göre, İngiltere 5. Lig takımlarından Halifax Town forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Jamie Allen, "Aşk Adası" TV flört yarışmasından gelen teklifi kabul edip takımın kampından ayrıldı.

PARA CEZASI KAPIDA

7 kez Montserrat Milli Takımı'nın formasını giyen Jamie Allen, kulüpten ayrılıp yarışmaya katıldığı için kulüp tarafından para cezasına çarptırabilir. Futbol kariyeri devam ederken böyle bir teklifi kabul eden Jamie Allen, İngiltere'de gündem oldu.