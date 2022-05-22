Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi - Son Dakika
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Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi

22.05.2022 15:38

- Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi Hakem stattan polis eşliğinde ayrıldı Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu maçında Talas İdman Yurdu ile Yeni Esenspor karşılaştı.

- Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi

Hakem stattan polis eşliğinde ayrıldı

KAYSERİ - Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu maçında Talas İdman Yurdu ile Yeni Esenspor karşılaştı. Maçın ilk yarısında hakem Kemal Deliktaş, kendisine yönelik yapılan fiili saldırıdan ötürü maçı tatil etti.

Kayseri 1. Amatör küme B Grubu maçında Talas İdman Yurdu ile Yeni Esenspor karşılaştı. Argıncık Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı tamamlanmadan mücadele sona erdi. Hakem Kemal Deliktaş'ın yönettiği maçın ilk yarısında yaşanan gerginlik gittikçe büyüdü. Talas İdman Yurdu atağı esnasında yaşanan gerginlikte daha önceden sarı kartı bulunan Yeni Esenspor'dan Gökhan Boyraz, rakip takım oyuncusu Yasin Delikkuş'a yumruk attı. Yaşanan arbede sonrasında hakem Kemal Deliktaş, Gökhan'a kırmızı kart Yasin'e de sarı kart çıkardı. Bu arada tribünden bir kişinin sahaya girmek istediği görüldü. Kısa süreli yaşanan gerginlik sonrasında maç kaldığı yerden devam etti. Karşılıklı atılan goller ile 1-1 devam eden maçın 38. dakikası oynanırken hakem Kemal Deliktaş, Esenspor'dan Ahmet Aslan'a direkt kırmızı kart çıkardı. Takım kaptanı Murat Kara, hakemin gösterdiği kart sonrasında sert bir şekilde itirazda bulundu. Hakeme karşı fiili yaklaşımda bulunan Murat Kara da kırmızı kart gördü.

Hakem Kemal Deliktaş, kendisine karşı yapılan fiili müdahale sonrasında maçı bitirdi ve soyunma odasına gitti.

Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi
Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi
Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi
Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi
Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi
Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi
Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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