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Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim•
Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal'in yıldız futbolcusu Neymar'ın Brezilya Milli Takımı'nda çapraz bağları kopmuştu. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtilen yıldız futbolcu, fizyoterapi egzersizleri sırasında acıdan ağladı.
Yıldız futbolcunun tedavi sürecinde acıdan ağladığı ve feryat ettiği görüldü. O anlar futbolseverler tarafından binlerce kez izlendi.
Son Dakika › Spor › Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti - Son Dakika