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Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti - Son Dakika
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Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti

Al Hilal'in futbolcusu Neymar, Brezilya Milli Takımı'nda çapraz bağlarının kopması sonucu sezonu kapatmıştı. Yıldız futbolcunun fizyoterapi egzersizleri sırasında acıdan ağladığı görüldü.

22.12.2023 - 15:46,  Güncelleme: 16:06
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Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal'in yıldız futbolcusu Neymar'ın Brezilya Milli Takımı'nda çapraz bağları kopmuştu. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtilen yıldız futbolcu, fizyoterapi egzersizleri sırasında acıdan ağladı.

Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında hem ağladı hem feryat etti

ACIDAN AĞLAYIP FERYAT ETTİ

Yıldız futbolcunun tedavi sürecinde acıdan ağladığı ve feryat ettiği görüldü. O anlar futbolseverler tarafından binlerce kez izlendi.

Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
  • Bulent Cebeci: Bunun futbol hayatı bitmiş Yanıtla 1 0
  • Serkan Basar: ney varrr ?? Yanıtla 1 4

Brezilya Milli Takımı, Jorge Jesus, Al Hilal, Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti - Son Dakika
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