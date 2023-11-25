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Futbolda dolandırıcılık davasında bomba iddia: Takip cihazı konulan para dolu çanta Galatasaray'ın eski yıldızına gitmiş - Son Dakika

Futbolda dolandırıcılık davasında bomba iddia: Takip cihazı konulan para dolu çanta Galatasaray'ın eski yıldızına gitmiş

Kamuoyunda "Fatih Terim Fonu" olarak lanse edilen futbolda dolandırıcılık davası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken gazeteci Lube Ayar, "Fonun sonunu getiren olaylardan" biri diyerek ilginç bir iddia ortaya attı. Ayar, "Fatih Terim fonunda değerlendirmesi için Seçil Erzan'a para veren iş insanlarından biri sonuncu ödemede çantaya takip cihazı koymuş. Çanta İstanbul'da dönmüş dolaşmış Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya'ya ulaşmış." dedi.

Futbolda dolandırıcılık davasında bomba iddia: Takip cihazı konulan para dolu çanta Galatasaray\'ın eski yıldızına gitmiş
25.11.2023 - 10:22,  Güncelleme: 10:26
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İstanbul'da banka müdürü Seçil Erzan ile birlikte 6 sanığın, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmalarına başlanmıştı. Gazeteci Lube Ayar,davada adı geçen Galatasaraylı eski futbolcu Semih Kaya ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

"ÇANTA DÖNMÜŞ DOLAŞMIŞ SEMİH KAYA'YA ULAŞMIŞ"

Lube Ayar açıklamasında, "Aksiyon filmi gibi bir detay anlatayım size. Fatih Terim fonunda değerlendirmesi için Seçil Erzan'a para veren iş insanlarından biri sonuncu ödemede çantaya takip cihazı koymuş. Çanta İstanbul'da dönmüş dolaşmış Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya'ya ulaşmış." dedi.

Futbolda dolandırıcılık davasında bomba iddia: Takip cihazı konulan para dolu çanta eski futbolcu Semih Kaya'ya gitmiş

"FONUN SONUNU GETİREN OLAYLARDAN BİRİ DE BU"

Ayar ayrıca, "Semih adamı aramış ve "siz beni takip mi ettiriyorsunuz?" diye üste çıkmaya çalışmış.. Adam da, "benim paramın sende ne işi var yahu?" diyerek ortalığı ayağa kaldırmış.. Fonun sonunu getiren olaylardan biri de bu.." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Semih Kaya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolda dolandırıcılık davasında bomba iddia: Takip cihazı konulan para dolu çanta Galatasaray'ın eski yıldızına gitmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbolda dolandırıcılık davasında bomba iddia: Takip cihazı konulan para dolu çanta Galatasaray'ın eski yıldızına gitmiş - Son Dakika
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