Futbolda dolandırıcılık davasında bomba iddia: Takip cihazı konulan para dolu çanta Galatasaray\'ın eski yıldızına gitmiş

İstanbul'da banka müdürü Seçil Erzan ile birlikte 6 sanığın, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmalarına başlanmıştı. Gazeteci Lube Ayar,davada adı geçen Galatasaraylı eski futbolcu Semih Kaya ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

"ÇANTA DÖNMÜŞ DOLAŞMIŞ SEMİH KAYA'YA ULAŞMIŞ"

Lube Ayar açıklamasında, "Aksiyon filmi gibi bir detay anlatayım size. Fatih Terim fonunda değerlendirmesi için Seçil Erzan'a para veren iş insanlarından biri sonuncu ödemede çantaya takip cihazı koymuş. Çanta İstanbul'da dönmüş dolaşmış Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya'ya ulaşmış." dedi.

"FONUN SONUNU GETİREN OLAYLARDAN BİRİ DE BU"

Ayar ayrıca, "Semih adamı aramış ve "siz beni takip mi ettiriyorsunuz?" diye üste çıkmaya çalışmış.. Adam da, "benim paramın sende ne işi var yahu?" diyerek ortalığı ayağa kaldırmış.. Fonun sonunu getiren olaylardan biri de bu.." ifadelerini kullandı.