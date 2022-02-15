Futbolda FETÖ etkisi sürüyor mu? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan, "Hakan Şükür'ün hakemlerin üzerinde büyük etkisi var" iddiası

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da, Başkan Murat Sancak maçın ardından yaptığı açıklamada "Hakemlerin içindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir. Her kurumda, emniyette, askeriyede, her yerde FETÖ'cü var da hakemlerin içinde mi yok? Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı, taraftarı galeyana getirdi" dedi.

"HAKAN ŞÜKÜR'E DİKKAT ETSİNLER"

Murat Sancak sonrasında katıldığı bir televizyon programında da dikkat çeken açıklamalarda bulunmaya devam etti. "Hakan Şükür'e dikkat etsinler. Ben söylüyorsam vardır bir şeyler. Hakemlerin üzerinde çok büyük etkisi var" diyen Sancak, televizyon programındaki bir yorumcunun "FETÖ'cü hakemler kimler?" sorusuna ise "Federasyon biliyor" yanıtını verdi.

"HEPİNİZİ İFŞA EDERİM"

Sancak, cezalarla ilgili de yorumlarda bulunarak "Buradan TFF'ye söylüyorum. Disiplin Kurulu'nu devreye sokup 421 gün ceza vermeye kalkmayın. Hepinizi ifşa ederim. Mübarek ağzımı açtırmayın. İçinizdeki FETÖ'cüleri temizleyin" dedi.

"HALA BU İŞTE PARMAĞI VAR"

Sosyal medyada yayın yapan bir kanala konuk olan Murat Sancak, bu programda da Hakan Şükür ile ilgili konuşmaya devam etti. Moderatörün "Taraftarlarımız Hakan Şükür ile ilgili olan muhabbetinizi soruyor" sorusunu keserek cevap veren Sancak, "O müptezeli boş ver. 16 Aralık'ta AK Parti'den istifa ettiğinde Etiler'de Rıdvan Dilmen ile birlikte oturuyorduk. Ona tweet attım. 'Şerefin, haysiyetin varsa seni milletvekili yapan AK Parti'dir. Milletvekilliğinden de istifa et' demiştim ona. Kalktı, engelledi beni. Ruhunu satmış şerefsiz. Bir de kalkmış şimdi orada yazıyor. Hala bu işte parmağı var bu şerefsizin. Beni de mahkemeye ver! Hep öyle diyorsunuz ya, biz konuşuruz mahkemeye verin" ifadelerini kullandı.