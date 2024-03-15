Futbolda Trendyol Süper Lig'de 30, Trendyol 1. Lig'de 27, TFF 2. Lig'de ise 31. hafta maçları oynanacak. TFF 3. Lig ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi de 24. hafta mücadelelerine sahne olacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:
Süper Lig
Bugün:
20.30 Siltaş Yapı Pendikspor- İstanbulspor (Pendik)
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
Yarın:
13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)
16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)
20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)
20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)
17 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor- Gaziantep FK (Çaykur Didi)
16.00 Kasımpaşa- Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)
20.30 Trabzonspor- Fenerbahçe (Papara Park)
1. Lig
Bugün:
20.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)
Yarın:
13.30 Teksüt Bandırmaspor- Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ahlatcı Çorum FK- Manisa FK (Çorum Şehir)
20.30 Göztepe-Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel)
17 Mart Pazar:
13.30 Bodrum FK- Boluspor (Bodrum İlçe)
13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Ümraniyespor- Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.30 Sakaryaspor- Altay (Yeni Sakarya Atatürk)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
Yarın:
14.00 1461 Trabzon FK- Altınordu (Ortahisar Yavuz Selim)
17 Mart Pazar:
14.00 Esenler Erokspor- Nazilli Belediyespor (Esenler Erokspor)
14.00 Zonguldak Kömürspor- Beyoğlu Yeni Çarşı (Karaelmas K. Köksal)
14.00 Kırklarelispor- Ankara Demirspor (Kırklareli Atatürk)
14.00 Kırşehir FK- Bursaspor (Kırşehir Ahi)
14.00 Serik Belediyespor- Bucaspor 1928 (Serik İsmail Oğan)
14.00 AcnTURK Vanspor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Van Atatürk)
14.00 Diyarbekirspor- Karacabey Belediyespor (Diyarbakır)
14.00 Hes İlaç Afyonspor- Ankaraspor (Zafer)
Kırmızı Grup:
Yarın:
14.00 İnegölspor-İskenderunspor (İnegöl İlçe)
17 Mart Pazar:
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK- Düzce Cam Düzcespor (Iğdır Şehir)
13.00 Anagold24 Erzincanspor-Belediye Derincespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
14.00 Etimesgut Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor- Karaman FK (Bolluca)
14.00 Menemen FK- Denizlispor (Menemen İlçe)
14.00 Somaspor- Sarıyer (Soma Atatürk)
14.00 GMG Kastamonuspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Gazi)
14.00 Fethiyespor- Uşakspor (Fethiye İlçe)
TFF 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Kepezspor (Küçükçekmece 100. Yıl)
14.00 52 Orduspor- Edirnespor (Yeni Ordu)
17 Mart Pazar:
14.00 Mardin 1969- Ayvalıkgücü Belediyespor (Mardin 21 Kasım)
14.00 Tarsus İdman Yurdu- Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Tarsus Burhanettin Kocamaz)
14.00 Malatya Arguvan SK- Aliağa (Arguvan İlçe)
14.00 Artvin Hopaspor-Kırıkkalegücü (Hopa İlçe)
14.00 Talasgücü Belediyespor-İnegöl Kafkasspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)
2. Grup:
Yarın:
14.00 Hacettepe 1945 SK- Turgutluspor (Osmanlı)
14.00 Kemerkent Bulvarspor- TPAO Batman Petrolspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
17 Mart Pazar:
14.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Amasyaspor (Eynesil İlçe)
14.00 Sapanca Gençlikspor- Pazarspor (Sapanca Atatürk)
14.00 Efeler 09- Ergene Velimeşespor (Ahmet Yaşar Kocabıyık)
14.00 Kelkit Hürriyetspor- Silifke Belediyespor (Kelkit İlçe)
14.00 Anadolu Üniversitesi-3Gen Holding Elazığspor (Osmangazi Üniversitesi)
3. Grup:
Yarın:
14.00 Bornova 1877- Darıca Gençlerbirliği (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17 Mart Pazar:
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Merkür Jet Erbaaspor (Tepecik Şenol Güneş)
14.00 Fatsa Belediyespor-Kuşadasıspor (Fatsa İlçe)
14.00 Sivas Dört Eylül-Onvo Ağrı 1970 (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
14.00 Osmaniyespor FK-Akhisarspor (7 Ocak)
14.00 Karaköprü Belediyespor- Belediye Kütahyaspor (Faruk Çelik)
14.00 Bayburt Özel İdarespor-Silivrispor (Bayburt Genç Osman)
4. Grup:
Yarın:
14.00 İdaş Çatalcaspor-Orduspor 1967 (Çatalca İzzettin)
17 Mart Pazar:
13.00 Bursa Yıldırımspor- Siirt İl Özel İdaresi (Minareli Çavuş Spor)
14.00 Balıkesirspor- Sultanbeyli Belediyespor (Balıkesir Atatürk)
14.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Güneş Holding Çankaya (Bergama 14 Eylül)
14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Sebat Gençlikspor (Gaziosmanpaşa)
14.00 23 Elazığ FK- Muş 1984 Muşspor (Elazığ Doğukent)
14.00 Nevşehir Belediyespor-Armoni Alanya Kestelspor (Nevşehir Gazi)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
17 Mart Pazar:
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
12.00 Fatih Vatanspor-Hakkarigücü (Fatih Mimar Sinan)
12.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Bitexen 1207 Antalyaspor (Batur)
13.00 Beşiktaş JK United Payment- Ataşehir Belediyespor (IBB GOB Halit Kıvanç)
14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
14.00 Beylerbeyi-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Beylerbeyi 75. Yıl)
14.00 Wulfz Fatih Karagümrük- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Vefa)
15.00 ALG Spor- Karadeniz Ereğli Belediyespor (Batur)
Son Dakika › Spor › Futbolda Trendyol Süper Lig'de 30, Trendyol 1. Lig'de 27, TFF 2. Lig'de ise 31. hafta maçları oynanacak - Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 170 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Kartalkaya'da 155, Sarıkamış'ta 141, Ergan'da 140, Palandöken'de 133, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 63, Hesarek'te 59, Uludağ'da 54, Yıldız Dağı'nda 45, Davraz'da 32, Zigana ve Denizli'de 20, Ovacık'ta 18, Kop'ta 15, Ilgaz'da 14, Mersivan'da 12, Gevaş'ta 11, Kartepe'de 5, Çambaşı'nda 2 santimetre olarak ölçüldü. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verildi.
Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın Keçiörengücü'nü Gürsel Aksel Stadyumu'nda konuk edecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Göztepe, 55 puanla 2. sırada yer alırken, Keçiörengücü ise 31 puanla 12. basamakta bulunuyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk lig maçında Göztepe, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkan Fenerbahçe, kasasını da doldurdu. Belçika ekibi Union SG'yi eleyerek çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, Avrupa'dan elde ettiği kazancın üzerine 1 milyon euro daha ekleyerek toplam kazancını 9.8 milyon euroya çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Göztepe ile Ankara Keçiörengücü yarın İzmir'de karşılaşacak. Göztepe-Ankara Keçiörengücü maçında hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Göztepe, Süper Lig'e yükselme mücadelesinde 2. sırada yer alıyor ve son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Bölgesi yıldızlarda takım halinde Türkiye Şampiyonu olurken, bireyselde de Kayserili sporcular önemli derecelere imza attı. Kayseri Takımı, Eslem Yüce, Nilda Mira Şirin, Fatma Güney ile yıldızlarda takım halinde Türkiye birincisi olurken, bireyselde ise Mehmet Furkan Ayaslı Türkiye birincisi, Selim Karahan Türkiye üçüncüsü, Eslem Yüce Türkiye dördüncüsü, Mert İbrahim Özel Türkiye beşincisi oldu. Kayserili sporculardan Hale Derya Eroğlu da Türkiye altıncısı oldu ve TOHM baraj puanı attı. Arzu Naz Yılmaz ve Mahmut Saban ise attıkları puan ile Federasyon baraj puanını geçme başarısı elde ettiler.
Türkiye'den 30 sporcunun katıldığı Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı, Antalya'da başladı. Dünya Karate Federasyonu tarafından Kemer ilçesindeki Daima Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvada 60 ülkeden 380 sporcu yarışıyor. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, bu branşta dünyanın en önemli organizasyonlarından birine Antalya'da ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Uğuz, Premier Lig'in ilk ayağının Fransa'da gerçekleştirildiğini, Türkiye'den sonra da Mısır ve Fas'ta yapılacak organizasyonlar ile ligin sona ereceğini kaydetti. Türkiye'nin İtalya ile organizasyona en fazla sporcu ile katılan ülke olduğuna dikkati çeken Uğuz, 30 milli sporcunun turnuvada altın için mücadele edeceğini dile getirdi. Uğuz, dünyanın en iyi sporcularının bu turnuvada mücadele ettiğini ifade etti. Turnuva, 17 Mart Pazar günü sona erecek.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Sivasspor, ligdeki performansıyla 38 puan topladı. Golcü oyuncu Rey Manaj sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Burak Kapacak, Bartuğ Elmaz ve Emre Gökay'ın durumu ise kulüp doktoru tarafından belirlenecek.
Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde Kayseri'yi temsil eden Hasketbol Spor Kulübü, Mersin Barosu Spor Kulübü'nün konuğu olacak. İlk haftada mağlup olan Hasketbol, deplasmanda galip gelmek istiyor.
Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, gençlerin ihtiyaçlarını gözeterek hazırladığı 40 vizyon projesini açıkladı. Projeler arasında ücretsiz Wİ-Fİ noktaları ve bisiklet kiralama noktaları da yer alıyor.
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