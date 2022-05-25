Futbolda Türkiye Kupası yarın İstanbul'da sahibini bulacak - Son Dakika
Üye Girişi

Futbolda Türkiye Kupası yarın İstanbul'da sahibini bulacak

25.05.2022 10:36
Futbolda Türkiye Kupası yarın İstanbul'da sahibini bulacak

Bu sezon 60. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Bu sezon 60. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Alagöz Holding Iğdır FK, 5. turda 68 Aksaray Belediyespor, son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor'u eleyerek finale yükseldi.

Demir Grup Sivasspor ise 5. turda MKE Ankaragücü, son 16 turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor, çeyrek finalde VavaCars Fatih Karagümrük ve yarı finalde Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bırakarak finale çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 14. sırada bitiren Yukatel Kayserispor ile 10. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geldiği finali kazanacak takım, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verme hakkı elde edecek.

YORUMLAR
500
Türkiye Kupası Finali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi Türkiye Kupası Finali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi Kayserispor, Sivasspor maçı için İstanbul'a gitti Kayserispor, Sivasspor maçı için İstanbul'a gitti Deneyimli teknik adamlar kozlarını Türkiye Kupası'nda paylaşacak Deneyimli teknik adamlar kozlarını Türkiye Kupası'nda paylaşacak
Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Kayserispor, Sivasspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolda Türkiye Kupası yarın İstanbul'da sahibini bulacak - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:53:05. #1.13#
SON DAKİKA: Futbolda Türkiye Kupası yarın İstanbul'da sahibini bulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement