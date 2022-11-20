Dünya Kupası açılış gününe damga vurdu! Ünlü modelin kupa ile çıplak pozu çok konuşuldu - Son Dakika
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Dünya Kupası açılış gününe damga vurdu! Ünlü modelin kupa ile çıplak pozu çok konuşuldu

20.11.2022 18:10

Futbolseverlerin merakla beklediği Dünya Kupası bugün başlıyor. İlk karşılaşma Katar ve Ekvador arasında yapılacak. Dünya Kupası'nın açılış gününe ise ünlü model Astrid Wett'in kupa ile yatakta verdiği poz damga vurdu.

Futbolseverler tarafından merakla beklenen Dünya Kupası bugün başlayacak. Kupanın ilk mücadelesi ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak. Gün boyunca Katar'da etkinlikler düzenlenirken, açılış gününe sıkı bir Chelsea taraftarı olduğu bilinen ünlü model Astrid Wett'in pozu damga vurdu.

KUPA İLE YATAKTA ÇIPLAK POZ VERDİ

Ünlü model Astrid Wett, Dünya Kupası'nın ilk günü nedeniyle eline aldığı bir kupa ile yatağında çıplak poz verdi. Genç kadının sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf kısa süre içerisinde yarım milyonun üzerinde beğeni aldı. Futbolseverler pozu çok beğendiklerini dile getirdi.

İşte o poz:

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