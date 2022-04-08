Futbolu değiştirecek kural! Basketboldaki kural futbola uygulanacak mı? - Son Dakika
Üye Girişi

Futbolu değiştirecek kural! Basketboldaki kural futbola uygulanacak mı?

08.04.2022 17:32

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan maçların süresiyle ilgili şaşırtıcı bir talep geldi. Avrupa'daki 36 ligde oynanan maçlarda topun oyunda kalma süresinin 60 dakikanın altında olduğunun saptanmasının ardından, karşılaşmaların 90 dakika yerine 60 dakika oynanması talebinde bulunuldu. IFAB'ın bu talebi değerlendireceği ve onaylarsa uygulamaya koyulacağı öğrenildi.

Topu oyunda kalma süresi birçok ligde tartışma konusu olurken, Portekiz Futbol Federasyonu çarpıcı bir öneri ortaya attı. Maçların 90 dakikadan 60 dakikaya indirilmesini kapsayan bu öneri kabul görürse, topun oyunda olmadığı zamanlarda süre işlemeyecek.

FUTBOL MAÇLARININ 60 DAKİKA OLMASI TARTIŞILIYOR

Buzzspor'un haberine göre, Futbol maçlarının 60 dakika olması ve topun oyunda olmadığı sürelerde de zamanın durdurulması tartışılıyor. Portekiz Futbol Federasyonu, bu formatı bazı kategorilerde deneyecek. Uluslararası Futbol Birliği'nin onay vermesi halinde ilerde maçların 60 dakika oynanması mümkün olacak.

Futbol kökünden değişecek! Basketboldaki kural yeşil sahaya geliyor

TOPUN OYUNDA KALMA SÜRESİ HESAPLANDI

2018-19 sezonundan bu yana oynanan maçları analiz eden CIES, Avrupa genelinde 36 ligdeki maçlarda topun oyunda kalma süresinin 60 dakikanın biraz altında olduğunu açıklamıştı.

YORUMLAR
500
İzmir'de Roman çocuklar futbol oynayıp eğlendi İzmir'de Roman çocuklar futbol oynayıp eğlendi Futbol küçükler grup maçları Elazığ'da başladı Futbol küçükler grup maçları Elazığ'da başladı

Portekiz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolu değiştirecek kural! Basketboldaki kural futbola uygulanacak mı? - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Ukrayna'daki tren garı saldırısında 4'ü çocuk 39 ölü var! Doktorlar yetişemiyor
17:00 3 çocuk annesi kadın, kocasının silahıyla intihar etti!
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:20 Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul Boğazı'ndan adeta apartman geçti
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
15:50 Ukrayna'da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda kan donduran detay! Füzenin üzerine "çocuklar için" yazıldığı iddia edildi
15:44 Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 17:37:53. #1.13#
SON DAKİKA: Futbolu değiştirecek kural! Basketboldaki kural futbola uygulanacak mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement