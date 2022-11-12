Aynı kulüpte iki yıl arayla 2 futbolcu intihar etti! İkisinin nedeni de aynı

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Arjantin'in alt liglerinde mücadele eden Aldosivi kulübünde son 2 yıl içerisinde iki intihar vakası yaşandı. 2020 yılında Leandro Latorre isimli futbolcunun intiharı ile sarsılan kulüp, bu kez Samuel Rebolla isimli 20 yaşındaki genç oyuncunun canına kıyması ile gündeme geldi.

İKİSİNİN İNTİHAR NEDENİ DE AYNI

Genç oyunculara yaptığı yatırımla dikkatleri üzerine çeken kulüpte 2020 yılında sözleşmesi feshedilen Leandro Latorre intihar ederek hayatını kaybetmişti. Bu olayın üzerinden iki yıl geçmesinin ardından bu kez genç oyuncu Samuel Rebolla canına kıydı. İlk profesyonel sözleşmesini imzalamayı bekleyen 20 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin feshedilmesi sonrası canına kıyarak intihar etti.

BABASININ SÖZLERİ YÜREKLERİ SIZLATTI!

Önemli takımlarda forma giymenin hayalini kuran Latorre'nin ailesi büyük üzüntü yaşarken, Babası José Rebollo "Bana hiçbir zaman iyileşmeyecek bir acı bıraktın" ifadelerini kullandı.