Futbolun şöhretlerinden amatörlere destek - Son Dakika
Üye Girişi

Futbolun şöhretlerinden amatörlere destek

01.10.2022 14:20
Futbolun şöhretlerinden amatörlere destek

Türk futbolunun efsane futbolcuları, amatör spor kulüplerine destek için bir araya geldi.

Türk futbolunun efsane futbolcuları, amatör spor kulüplerine destek için bir araya geldi. Beylerbeyi Stadı'nda gerçekleştirilen amatör spor kulüplerine dağıtılacak malzemeler öncesinde Şöhretler Karması müsabakası yapıldı. Karşılaşmaya; Rüştü Reçber, İbrahim Toraman, Abdullah Ercan, Hami mandıralı, Can Arat, Giray Bulak, Güvenç Kurtar, Cenk İşler, Ender Alkan, Yattara, Şenol Yavaş, Evren Turhan, Orhan Çıkrıkçı, Orhan Kaynak ve Gökhan Dinç katıldı. Yaklaşık bir saat süren özel karşılaşmada takımlar mavi ve beyaz olarak ikiye ayrıldı. Mavi takımın 7-5 üstünlüğü ile biten karşılaşmayı tribünlerden izleyen amatör kulüp sporcuları ve seyirciler keyifli anlar yaşadı.

Karşılaşmanın ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katılımıyla malzeme dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediye Spor Kulübü Başkanı Muammer Saka, ise mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin efsane futbolcuları ile her ay gençler için turnuva düzenleyerek futbolu sevdirmeye çalışıyoruz. Amacımız spor yapmayan genç kalmasın" dedi.

YORUMLAR
500
Eski futbolcular Üsküdar Belediyesi etkinliğinde buluştu Eski futbolcular Üsküdar Belediyesi etkinliğinde buluştu
Kaynak: DHA

İbrahim Toraman, Rüştü Reçber, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolun şöhretlerinden amatörlere destek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:55 Adana Demirspor taraftarından Onyekuru'ya çirkin ithamlar! Muslera ile karşı karşıyayken yaptığı gündem oldu
20:44 Ukrayna ordusunun başlattığı operasyon sonuç verdi! Köşeye sıkışan Ruslar Lyman kentinden geri çekildi
20:29 Umut Bozok attığı gol sonrası yaşadıklarına tepki gösterdi: Çok zoruma gitti, Türk futbolcusuyuz
19:57 Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor maçı sonrası tepki gösterdi: Her halde kendisini affettirmeye çalıştı
19:48 Başkan İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığını sorusuna cevap: Endişe etme, altılı masa en doğru kararı verecek
19:42 Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
19:06 Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
18:58 Adana Demirspor-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
18:38 Mehmetçik Katar yolcusu! Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
18:13 Alkole yeni zam! 100'lük rakının fiyatı 500 lirayı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 21:13:10. #1.11#
SON DAKİKA: Futbolun şöhretlerinden amatörlere destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement