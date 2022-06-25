Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Futsal U19 Milli Takımı, Gelişim Turnuvası için Hırvatistan'ın Porec kentinde bulunuyor. Ay-yıldızlılar, kentte yediği akşam yemeği sonrası otele dönerken denizde boğulma tehlikesi yaşayan bir vatandaşı kurtardı.
Fanatik'te yer alan habere göre, Futsal U19 Mili Takımımız, Hırvatistan'ın Porec kentinde akşam yemeği sonrası denizde boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaşın hayatını kurtardı. Futsal U19 Milli Takımımızın vatandaşı kurtarma anları kameraya anbean yansıdı.
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