Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika
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Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

25.06.2022 17:01

Futsal U19 Mili Takımımız, Hırvatistan'ın Porec kentinde akşam yemeğinin ardından denizde boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaşa yardım ederek onun hayatını kurtardı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Futsal U19 Milli Takımı, Gelişim Turnuvası için Hırvatistan'ın Porec kentinde bulunuyor. Ay-yıldızlılar, kentte yediği akşam yemeği sonrası otele dönerken denizde boğulma tehlikesi yaşayan bir vatandaşı kurtardı.

Futsal U19 Milli Takımımız boğulmak üzere olan adamın hayatını kurtardı! İşte o anlar

KURTARMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Fanatik'te yer alan habere göre, Futsal U19 Mili Takımımız, Hırvatistan'ın Porec kentinde akşam yemeği sonrası denizde boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaşın hayatını kurtardı. Futsal U19 Milli Takımımızın vatandaşı kurtarma anları kameraya anbean yansıdı.

Futsal U19 Milli Takımımız boğulmak üzere olan adamın hayatını kurtardı! İşte o anlar
YORUMLAR
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Hırvatistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika
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