Futsalda şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Futsalda şampiyonlar belli oldu

25.02.2022 17:33
Futsalda şampiyonlar belli oldu

Elazığ'da 17 takımdan 90 sporcunun katıldığı Okul Sporları Yıldızlar Futsal Müsabakaları tamamlandı.

Elazığ'da 17 takımdan 90 sporcunun katıldığı Okul Sporları Yıldızlar Futsal Müsabakaları tamamlandı.

Elazığ'da 14 -25 Şubat tarihleri arasında 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda yapılan Okul Sporları Yıldızlar Futsal müsabakaları 17 takım 90 sporcunun katılımıyla sona erdi. Müsabakalar sonunda yıldız erkeklerde Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu şampiyon olurken, kızlarda Şehit Hasan Halil Küçük Ortaokulu şampiyonluğa ulaştı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Okul Sporları Futsal müsabakalarında dereceye giren takımlarımıza başarılar diliyorum. Yıldızlar kategorisinde ilimizi grup müsabakalarında temsil edecek olan takımlarımızı ve okul idarecilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Futsalda şampiyonlar belli oldu
Futsalda şampiyonlar belli oldu
Futsalda şampiyonlar belli oldu

YORUMLAR
500
Elazığ Belediyesi Voleybol kötü başladı Elazığ Belediyesi Voleybol kötü başladı Vatandaşların bacağı kırık halde bulduğu tilki tedavi altına alındı Vatandaşların bacağı kırık halde bulduğu tilki tedavi altına alındı

15 Temmuz Şehitleri, Futsal, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Futsalda şampiyonlar belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:26 Ukrayna ve Rusya'dan gelen açıklamalarla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 geriledi
17:22 Rasim Ozan Kütahyalı sonucu görünce baygınlık geçirdi! Barcelona eşleşmesi sevindirmedi
17:20 Aleyna Çakır davasında sonuç çıktı! Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi
17:17 Kameralara takılan görüntü akıllarda soru işareti bıraktı! Sovyetler Birliği bayrakları Rus tanklarında
16:58 Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
16:37 Kim bu Ukraynalı Neonaziler, ordudaki güçleri ne? Onları neden hiç duymadık?
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:34 50 çocuk vardı! Rusya saldırının ikinci gününde yetimhaneyi füzelerle vurdu
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 17:40:37. #1.13#
SON DAKİKA: Futsalda şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement