G.Saray, transferlerine başlıyor! Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne mecburen takımdan ayrılacak

Savunma kurgusundan memnun olan Fatih Terim, hücum hattından adeta perişan olmuş durumda. Feghouli, Babel, Mostafa ve Diagne adeta yokları oynuyor. Feghouli, Babel ve Mostafa'nın devre arasında çok büyük olasılıkla gönderilecek. Zararına da olsa; yabancı kuralı sebebiyle bu oyuncular gözden çıkartıldı. Diagne'nin de artık son şansları. Ancak gitme olasılığı daha ağır basıyor.

ÇÖZÜM ÜRETMEKTEN BIKTI

Hücum hattındaki bu 4'lüden verim alamayan Terim, adeta çözüm üretmekten tükendi. Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu da inişli çıkışlı performanslar sergiliyor ancak takımın öndeki hücum presinde büyük rolleri var. Skor üretmeyen ve maaşları yüksek olan bu 4'lünün takımdan gönderilmesi gerekiyor. Öte yandan bir de sol bek transferi gündemde.

19-25 YAŞ ARALIĞI

Galatasaray scout ekibi hücum hattında odağını vermiş durumda. Terim, takımın savunma düzeninden memnun. Yeni transferlerin 19-25 yaş aralığında olması bekleniyor. 1 orta saha, 1 forvet ve 2 kanat oyuncusu alınması gündemde.