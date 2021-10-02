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G.Saray, transferlerine başlıyor! Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne mecburen takımdan ayrılacak - Son Dakika

G.Saray, transferlerine başlıyor! Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne mecburen takımdan ayrılacak

02.10.2021 12:22

Sezon başında yeni yapılanma sürecine giren Galatasaray'da transfer daha yeni başlıyor. Aslan, hücum hattına 4 yeni isim almayı düşünüyor. Bu transferler yine genç olacak. Bir de sol bek takviyesi gündemde. Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne, zararına da olsa takımdan gönderilecek. Yabancı kısıtlamasında da bu isimler sorun teşkil ediyor. Fatih Terim, Kayserispor maçından sonra "Ocak ayını bekleyin" demişti.

Savunma kurgusundan memnun olan Fatih Terim, hücum hattından adeta perişan olmuş durumda. Feghouli, Babel, Mostafa ve Diagne adeta yokları oynuyor. Feghouli, Babel ve Mostafa'nın devre arasında çok büyük olasılıkla gönderilecek. Zararına da olsa; yabancı kuralı sebebiyle bu oyuncular gözden çıkartıldı. Diagne'nin de artık son şansları. Ancak gitme olasılığı daha ağır basıyor.

G.Saray, devre arası hücum hattını yeniliyor! Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne mecburen yolcu

ÇÖZÜM ÜRETMEKTEN BIKTI

Hücum hattındaki bu 4'lüden verim alamayan Terim, adeta çözüm üretmekten tükendi. Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu da inişli çıkışlı performanslar sergiliyor ancak takımın öndeki hücum presinde büyük rolleri var. Skor üretmeyen ve maaşları yüksek olan bu 4'lünün takımdan gönderilmesi gerekiyor. Öte yandan bir de sol bek transferi gündemde.

19-25 YAŞ ARALIĞI

Galatasaray scout ekibi hücum hattında odağını vermiş durumda. Terim, takımın savunma düzeninden memnun. Yeni transferlerin 19-25 yaş aralığında olması bekleniyor. 1 orta saha, 1 forvet ve 2 kanat oyuncusu alınması gündemde.

G.Saray, transferlerine başlıyor! Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne mecburen takımdan ayrılacak

Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor G.Saray, transferlerine başlıyor! Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne mecburen takımdan ayrılacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Veysi dinçel: Diagne kalmalı biraz motivasyon ile leblebi gibi gol atar.Mustafa ve Halil den daha yetenekli ve kuvvetli santrafor adam 13 milyon € ya bize geldi.Kıymetini bilmek lazım golcü aramaya Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: G.Saray, transferlerine başlıyor! Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne mecburen takımdan ayrılacak - Son Dakika
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