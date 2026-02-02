Gabriel Brazao'dan Beşiktaş itirafı: Teklif aldım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gabriel Brazao'dan Beşiktaş itirafı: Teklif aldım

Gabriel Brazao\'dan Beşiktaş itirafı: Teklif aldım
02.02.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya Ligi ekibi Santos'ta forma giyen kaleci Gabriel Brazao, Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını açıkladı. Brazao için gelen talebi Santos yönetimi de doğruladı.

Transfer döneminin kapanmasına günler kala kaleci arayışlarını sürdüren Süper Lig devi Beşiktaş'ın teklif yaptığı bir isim daha ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'TAN BRAZAO HAMLESİ

Brezilya Ligi takımlarından Santos'un formasını giyen Gabriel Brazao, Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını açıkladı.

"BANA TEKLİF GELDİ!"

Sao Paulo maçının ardından açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki kaleci, isminin Beşiktaş ile anılması üzerine "Evet, teklif geldi ama bunu yönetim kuruluna ve menajerlerime bırakıyorum. Her zaman söylediğim gibi, ben burada Santos'a çalışmak ve yardımcı olmak için bulunuyorum. Teklifin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine gelince, bunu size söyleyemem. Bugün teklifin geldiğini biliyorum ama benim odağım her zaman oyunda, Santos'ta. Ben burada kulübü savunmak için bulunuyorum." dedi.

"BRAZAO AYRILMAYACAK"

Öte yandan Santos Sportif Direktörü Alexandre Mattos da Beşiktaş'tan gelen teklifi doğrulayarak, "Brazao şu anda takımımızdan ayrılmayacak. Şu anda hiç kimse ayrılmıyor, özellikle de sunulan bu teklif için. Daha iyi teklifler aldık. Projemiz, öncelikle başkanın adil bulduğu bir ücret karşılığında oyuncuların buradan ayrılmasıdır. Şu anda aldığımız teklif, Brazao'nun değerinin olması gerektiğine inandığımız şeyle örtüşmüyor." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Brazao, bu sezon çıktığı 7 maçta 10 gol yedi. Deneyimli file bekçisi, 1 maçta da kalesini gole kapadı.

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gabriel Brazao'dan Beşiktaş itirafı: Teklif aldım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
Amedspor, Adana Demirspor’a gol oldu yağdı Amedspor, Adana Demirspor'a gol oldu yağdı
Mauro Icardi, Gheorghe Hagi’nin rekorunu egale etti Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar
Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü İki kez birbirlerine girdiler Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü! İki kez birbirlerine girdiler

19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’ye açık uyarı: Bir an önce anlaşmanın gereklerini yerine getirmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'ye açık uyarı: Bir an önce anlaşmanın gereklerini yerine getirmeli
19:01
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
18:37
ABD ve İran cuma günü Türkiye’de masaya oturacak
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak
18:35
Bahçeli’den Özel’e sürpriz telefon
Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
17:28
Fatih Ürek’in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 19:33:11. #7.11#
SON DAKİKA: Gabriel Brazao'dan Beşiktaş itirafı: Teklif aldım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.