Galarza'dan Tarihi Galibiyet Yorumu

TÜRKİYE'Yİ 2'nci dakikada attığı golle Dünya Kupasının dışında bırakan Matias Galarza, galibiyetin kendileri için tarihi ve unutulmaz olduğunu belirtti.

Paraguay'ın maçın hemen başında bulduğu golün kahramanı Galarza maçın ardından yaptığı açıklamada "Unutulmaz bir gün oldu. Takım olarak sahada sonuna kadar savaştık ve bu önemli zaferi hak ettik. Zorlu bir süreçten geçiyorduk. Sahada kenetlenerek harika bir reaksiyon verdik" dedi. Maçın hemen başında, daha 2'nci dakika dolmadan attığı golle takımını öne geçiren Galarza, turnuvanın en erken golüne imza atarken bu konuda ise "Çok mutluyum. Kendim için de ülkem için de unutulmaz bir maç oldu" diye konuştu.