Galatasaray 1-0 Liverpool: İlk Yarı Sonucu
10.03.2026 21:51
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Liverpool'u 1-0 önde kapattı. Golü Mario Lemina attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Mario Lemina'nın hatalı pasında araya giren Florian Wirtz'in, ceza yayı solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

7. dakikada sol taraftan Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda altıpasın gerisinden Victor Osimhen kafa vuruşu sonrası kale önünde Mario Lemina, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

12. dakikada sol kanattan Ismail Jakobs'un yaptığı ortada arka direkte Victor Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yakın kale direğinin yanından auta çıktı.

16. dakikada ceza yayı sağından Mohamed Salah'ın pasında penaltı noktası üzerinde Alexis Mac Allister topu kontrol edip pasını Florian Wirtz'e bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kurtardı.

21. dakikada Ismail Jakobs'un pasında Noa Lang, sağ taraftan yaptığı ortada yerden sekerek kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Giorgi Mamardashvili son anda çeldi.

24. dakikada sol kanattan Gabriel Sara'nın yaptığı ortada penaltı noktası yakınından Davinson Sanchez'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Giorgi Mamardashvili'nin kurtarışı sonra meşin yuvarlak kornere gitti.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Angel Nevado,,Guadalupe Porras Ayuso

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Noa Lang, Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Roland Sallai, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Sacha Boey

Teknik Direktör: Okan Buruk

Liverpool: Giorgi Mamardashvili, Joe Gomez, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike

Yedekler: Freddie Woodman, Kornel Misciur, Curtis Jones, Cody Gakpo, Andy Robertson, Jeremie Frimpong, Trey Nyoni, Amara Nallo, Kieran Morrison, Rio Ngumoha

Teknik Direktör: Arne Slot

Gol: Mario Lemina (dk. 7) (Galatasaray)

Sarı kart: Milos Kerkez (Liverpool) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Yerel Haberler, Galatasaray, Liverpool, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

