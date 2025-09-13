Galatasaray 2-0 Eyüpspor'u Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray 2-0 Eyüpspor'u Geçti

13.09.2025 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig 5. haftasında ikas Eyüpspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Batuhan Kolak, Anıl Usta, Hakan Yemişken

ikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Umut Meraş (Dk. 62 Halil Akbunar), Yalçın Kayan (D. 78 Legowski), Kerem Demirbay, Serdar Gürler (Dk. 78 Umut Bozok), Seşlar, Ampem, Draguş

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez (Dk. 69 Singo), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 86 Berkan Kutlu), Sara (Dk. 57 Barış Alper Yılmaz), İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Leroy Sane (DK. 69 Ahmed Kutucu) Icardi (Dk. 86 Jakobs)

Goller: Dk. 73 Icardi, Dk. 89 Yunus Akgün (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 56 Sanchez (Galatasaray), Dk. 77 Mujakic, Dk. 78 Draguş (ikas Eyüpspor)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ikas Eyüpspor'u 2-0 yendi.

48. dakikada Icardi ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün sol çaprazdan vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.

64. dakikada Icardi'nin ceza sahası dışı sol çaprazından ortasında penaltı noktası civarındaki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı çeldi.

69. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

72. dakikada Ampem'in ceza yayı önünden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.

73. dakikada Galatasaray öne geçti. Sallai'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Kutucu, meşin yuvarlağı penaltı noktasının sağ tarafında bulunan Icardi'ye aktardı. Arjantinli oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top, ağlarla buluştu: 1-0.

75. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının solundan plase vuruşunda kaleci Felipe, topu kornere gönderdi.

89. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ampem'in hatalı pasında topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.

90+4. dakikada Jakobs'un topa dokunuşuyla meşin yuvarlağı kontrol eden Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdi. Barış Alper'in penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta kaleci Felipe, topu kornere çeldi.

Galatasaray, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Yunus Akgün, Galatasaray, Eyüpspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 2-0 Eyüpspor'u Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55’e varan zam Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar
TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum atandı TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim

19:15
Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında ilk 11’ler belli oldu
Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu
18:56
Aslan son dakikalarda açıldı Galatasaray, ligde 5’te 5 yaptı
Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı
18:46
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü Feci kaza kameralara böyle yansıdı
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü! Feci kaza kameralara böyle yansıdı
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
17:02
İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 19:23:22. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray 2-0 Eyüpspor'u Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.