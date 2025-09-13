Galatasaray 2-0 Eyüpspor'u Geçti

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Batuhan Kolak, Anıl Usta, Hakan Yemişken
ikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Umut Meraş (Dk. 62 Halil Akbunar), Yalçın Kayan (D. 78 Legowski), Kerem Demirbay, Serdar Gürler (Dk. 78 Umut Bozok), Seşlar, Ampem, Draguş
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez (Dk. 69 Singo), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 86 Berkan Kutlu), Sara (Dk. 57 Barış Alper Yılmaz), İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Leroy Sane (DK. 69 Ahmed Kutucu) Icardi (Dk. 86 Jakobs)
Goller: Dk. 73 Icardi, Dk. 89 Yunus Akgün (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 56 Sanchez (Galatasaray), Dk. 77 Mujakic, Dk. 78 Draguş (ikas Eyüpspor)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ikas Eyüpspor'u 2-0 yendi.
48. dakikada Icardi ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün sol çaprazdan vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.
64. dakikada Icardi'nin ceza sahası dışı sol çaprazından ortasında penaltı noktası civarındaki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı çeldi.
69. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
72. dakikada Ampem'in ceza yayı önünden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.
73. dakikada Galatasaray öne geçti. Sallai'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Kutucu, meşin yuvarlağı penaltı noktasının sağ tarafında bulunan Icardi'ye aktardı. Arjantinli oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top, ağlarla buluştu: 1-0.
75. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının solundan plase vuruşunda kaleci Felipe, topu kornere gönderdi.
89. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ampem'in hatalı pasında topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.
90+4. dakikada Jakobs'un topa dokunuşuyla meşin yuvarlağı kontrol eden Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdi. Barış Alper'in penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta kaleci Felipe, topu kornere çeldi.
Galatasaray, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
