Galatasaray 2-0 Önde

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Mertens'in pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, rakibini geçip ceza sahası içi sağ çaprazından uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
19. dakikada sağ taraftan Kaan Ayhan'ın yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Yunus Akgün vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere gitti.
26. dakikada sağ taraftan Mertens'in yerden içeri gönderdiği pasta Batshuayi'nin ayak dışıyla çevirdiği topu penaltı noktası üzerinde Yunus Akgün kontrol edip, sağına çekip yerden yaptığı vuruşta kaleci Sokratis'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
41. dakikada topla birlikte sağ taraftan ceza sahasına giren Sorescu'nun yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çiçek, Suat Güz
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün, Michy Batshuayi
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Ömürcan Artan, Ertuğrul Ersoy, Bruno Viana, Enric Saborit, Emre Taşdemir, Kozlowski, Alexandru Maxim, Sorescu, Mirza Cihan, Kenan Kodro
Yedekler: Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Mandouki, Ali Ablak, Salem Mbakata, İlker Karakaş, Ogün Özçiçek, Eren Erdoğan, Eren Çakır
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 11), Yunus Akgün (dk. 26) (Galatasaray)
Sarı kart: Kaan Ayhan (Galatasaray) - İSTANBUL
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