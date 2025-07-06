Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman koşu çalışmasıyla başladı.
Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı varyasyonlu oyunla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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