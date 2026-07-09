Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, dörde dört oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray 2026-2027 Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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