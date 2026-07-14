Galatasaray 2026-2027 Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.