Galatasaray Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray 2026-2027 Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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