Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Bodrum'da Kutladı - Son Dakika
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Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Bodrum'da Kutladı

Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Bodrum\'da Kutladı
28.06.2025 01:43
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Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Bodrum'da kutlarken, Osimhen transferi için çalışmalar sürüyor.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki 25. şampiyonluğu, Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'un katılımıyla Bodrum'da kutlandı. Dursun Özbek, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in transferiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yalıkavak Dirmil Mahallesi'ndeki bir mekanda Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen kutlamaya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yanı sıra futbolculardan Kaan Ayhan, Galatasaray eski Başkanı Mehmet Cansun, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Spor Müdürü Oktay Dumruk ve çok sayıda davetli katıldı.

Kutlamada taraftarlar lig kupası ve Türkiye Kupası ile bol bol fotoğraf çektirdi. Taraftarlar Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'la fotoğraf çektirmek için de birbirleriyle yarıştı.

Okan Buruk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kutlamaya katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Galatasaraylı taraftarlarla geçen sene de buradaydık tekrar buradayız. Çünkü onların da bu şampiyonlukta çok büyük payları var. Onlarla birlikte güzel bir gece geçireceğiz. Hedef 26 ve şampiyonluk için tekrar burada söz vermek istiyoruz. Hazırlıklar 4 Temmuz'da başlıyor ondan sonra yeni sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. Transferle alakalı çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda bunla ilgili çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

Dursun Özbek: "Osimhen ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

Mevcut kadroyu koruyacaklarını dile getiren Dursun Özbek ise şunları söyledi:

"Çok güzel bir gece burada sarı-kırmızı renklere gönül veren kardeşlerimizle beraber 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı kutlayacağız. Geçen sene de gelmiştik, ondan evvel de gelmiştik, emeği geçenlere teşekkür ederim. Burası bizim uğurumuz, kutlamaları yaptıktan sonra 26. şampiyonluğumuz için çalışmalara başlayacağız. İnşallah seneye de buradayız. Osimhen ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tabii kendisinin vereceği bir karar, onu bekliyoruz. İnşallah kadromuzu bozmadan devam ederiz. Kaleci çalışmalarımız da devam ediyor. 4-5 tane alternatif çalışmamız var. Bu sene Şampiyonlar Ligine direkt katılacağız. Galatasaray'ın misyonu Avrupa'da başarılı olmak. Bu sene hem ligi hem Avrupa'yı hem de Türkiye Kupası'nı kovalayacağız. Başarılı bir sezon geçireceğimizi umuyorum. Biz yönetim olarak arkadaşlarımla beraber elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizim amacımız bugün burada olduğu gibi Galatasaraylıları sevince boğmak, onlarla şampiyonlukları kutlamak." - MUĞLA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Victor Osimhen, Dursun Özbek, Galatasaray, 3-sayfa, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Bodrum'da Kutladı - Son Dakika

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