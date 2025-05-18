Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kutladı

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 25'inci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluğu Şanlıurfa'da büyük bir coşku ile kutladı. Kutlamalar sırasında polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Şanlıurfa'nın en işlek noktaları olan Atatürk Bulvarı ve Topçu Meydanı'na akın etti. Ellerinde Galatasaray bayrakları ve meşalelerle toplanan taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu tezahüratlar ve marşlarla kutladı. Şehir merkezinde konvoylar oluşturan yüzlerce araç uzun kuyruklar oluştururken, meydanda toplanan kalabalık adeta bayram havası yaşattı. Emniyet güçleri kutlamaların güvenli geçmesi için bölgede yoğun önlem aldı.