Galatasaray 27. Şampiyonluğu Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray 27. Şampiyonluğu Hedefliyor

Galatasaray 27. Şampiyonluğu Hedefliyor
04.06.2026 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dursun Özbek, 27. şampiyonluğun yakın olduğuna inandığını belirtti ve bu yıl kutlama yapacaklarını söyledi.

GALATASARAY Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "27'nci şampiyonluk topun ağzında. 27'nci şampiyonluğu kutlamak için de önümüzdeki sene inşallah burada oluruz" dedi.

1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (AGS) tarafından Ankara'da bir otelde Galatasaray'ın 25'inci Şampiyonluk Gecesi etkinliği düzenlendi. Geceye, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yönetim kurulu üyeleri, 1905 AGS Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ünlüsoy, Galatasaraylı İş İnsanları ve 1905 AGS üyeleri katıldı. Organizasyonda açıklamalarda bulunan Özbek, Ankara'nın kendileri için özel bir yeri olduğunu ifade ederek, "Bugün Ankara ziyaretimize Anıtkabir'i ziyaretle başladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize sağladığı fırsatların Galatasaray'ı nereye getirdiğini vurguladık. Dolayısıyla buraya Ankara ziyaretimizi şimdi AGS'nin bu 26'ncı şampiyonluk kutlaması için yaptığı geceye katılarak da daha keyifli hale getiriyoruz. Tabii AGS son derece önemli derneklerimizden bir tanesi. Özellikle Faruk Başkan'a ben burada teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü Galatasaray'ı burada Ankara'da gayet iyi temsil ediyorlar. Galatasaray'ın bütün sorunlarıyla ilgililer ve kulübe gereken desteği de burada veriyorlar. Dolayısıyla örnek bir derneğimiz. Onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten uğruna da inanıyorum buranın. Her şampiyonlukta geldik. Bir sonraki şampiyonluğun burada sözünü verdik. ve bunların hepsi realize oldu. Dolayısıyla buradaki arkadaşlarla buluşmamız keyifli bir ortamda oluyor Galatasaray için. Ben başta Faruk Başkan olmak üzere yönetici arkadaşlarıma, kardeşlerime, buradaki taraftarlara herkese teşekkür ediyorum. Onların bize verdiği destek bizi daha başarılı hale getiriyor. Onun için sevgili Faruk kardeşim desteğe devam. 27'nci şampiyonluk topun ağzında. 27'nci şampiyonluğu kutlamak için de önümüzdeki sene inşallah burada oluruz" diye konuştu.

OKAN BURUK: ŞİMDİ HEDEF 27'NCİ ŞAMPİYONLUK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise yaptığı açıklamada, "Tabii ki ilk şampiyonluğumuz burada başladı. O yüzden çok önemli. Birçok derneğimiz hep bize destek oluyor ama Ankara özelinde Faruk Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Burası bizim için önemli, değerli. Birçok üyemizle burada bir arada olacağız. Onları görmek güzel. Bu kupayı buraya getirmek güzel. Türkiye'yi gezdirmek güzel. 4 senedir bunu yaptık inşallah. Şimdi hedef 27'nci şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Dursun Özbek, Galatasaray, Etkinlik, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 27. Şampiyonluğu Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza Savunması da kurtarmadı Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza! Savunması da kurtarmadı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Malatya’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu Malatya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
Kendisine saldıran kargadan kaçarken taklalar attı Kendisine saldıran kargadan kaçarken taklalar attı
Samsun’da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı oluştu Samsun'da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı oluştu
Şili’de öğrenci protestoları: 25 yaralı Şili'de öğrenci protestoları: 25 yaralı

21:28
Anlaşmaya varıldı Merih Demiral adım adım Fenerbahçe’ye
Anlaşmaya varıldı! Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye
21:17
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
21:01
Mahkeme Icardi’yi haklı buldu, Wanda Nara’nın korktuğu başına geldi
Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi
20:19
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
19:53
Ankara’da NATO zirvesi alarmı İşte şehir genelinde alınan kararlar
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar
19:33
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
19:09
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 21:40:49. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray 27. Şampiyonluğu Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.