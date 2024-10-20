Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Nurper Özbar, Uğur Ateş
Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Ahmet Tümer, Patry, Onur Günaydı, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi (Caner Ergül, Hasan Yeşilbudak, Aykut Acar, Cardoso, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu)
Akkuş Belediyespor: Didovic, Eren Öztürk, Mitrasinovic, Masliev, Hakan Polat, Berkün Eber Üstündağ (İhsan Heper, Ozan Ataseven, Umut Durur, Aslan Ekşi, Burhan Zorluer, Ege Can Avcıl, Berkay Yavuz)
Setler: 25-20, 25-17, 25-27, 25-21
Süre: 108 dakika (29, 21, 30, 28)
SMS Grup Efeler Ligi 3. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray 3-1 Akkuş'u Geçti - Son Dakika
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