Galatasaray, 3 futbolcusundan 60 milyon euroluk gelir elde edebilir

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da 3 futbolcu performansıyla ön plana çıktı. Nelsson, Torreira ve Sacha Boey'in olası satışından sarı-kırmızılılar ciddi bir gelir elde edebilir.
Fanatik'te yer alan habere göre, Erden Timur bu 3 oyuncuya teklifler geldiğini açıklamış ancak futbolcuları bırakmak istemediklerini belirtmişti. Ancak yıldız futbolcuların piyasası arttıkça bonservis için konuşulan rakamlarda artmaya başladı.
Galatasaray'ın Milan ve Fiorentina'nın peşinde olduğu Torreira'yı 20-30 milyon euro bandında bir rakama satabilir. Crystal Palace'ın talip olduğu Sacha Boey için ise 20-25 milyon euro arasında bir miktarla kapı açılacak. Sevilla ve Betis'in transferi için yarıştığı Nelsson için ise kapı en az 25 milyon eurodan açılacak. Galatasaray'ın böylece 3 futbolcunun satışından 60 milyon euro hatta daha fazla parayı kasasına koyabilir.
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