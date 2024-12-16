Galatasaray 4-3 Trabzonspor: Gollü Geçen Maç - Son Dakika
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Galatasaray 4-3 Trabzonspor: Gollü Geçen Maç

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

16.12.2024 23:58
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- Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası içinde kaptırdığı topta araya giren Banza, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

55. dakikada Draguş'un yaptığı ortada Banza'nın kafayla indirdiği topa altıpas üzerinde Ozan Tufan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlara gitti. 2-3

60. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kafayla verdiği pasta ceza sahası içi sol tarafında Mertens, Malheiro'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Batshuayi'in sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-3

67. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın pasında topla birlikte ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın altıpasın sol tarafında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+1. dakikada Ozan Tufan'ın sol kanattan getirdiği topta savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazda Draguş'un önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Muslera'yı da geçen topu savunmada Abdülkerim Bardakcı son anda kaleye gitmesini engelledi.

90+5. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mertens'in yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, son anda meşin yuvarlağı köşeden çeldi.

90+6. dakikada Kerem Demirbay'ın yaptığı ortada arka direkte Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında penaltı noktası üzerinde topu önünde bulan Yusuf Demir'in vuruşunda savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak uzaklaştırıldı.

90+8. dakikada Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Batshuayi'den önce kafayı vurmak isteyen Ali Şahin Yılmaz topu kendi ağlarına gönderdi. 3-4

Hakemler: Kadir Sağlam, Candaş Elbil, Anıl Usta

Galatasaray: Muslera, Jelert (Batshuayi dk. 59), Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu (Jakobs dk. 75), Torreira (Kerem Demirbay dk. 89), Gabriel Sara, Sallai, Mertens, Yunus Akgün (Osimhen dk. 75), Barış Alper Yılmaz (Yusuf Demir dk. 89)

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Sanchez, Nelsson, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçı (Ali Şahin Yılmaz dk. 90), Lundstram, Eren Elmalı, Batista Mendy, Ozan Tufan, Visca (Draguş dk. 46), Muhammed Cham, Nwakaeme, Simon Banza

Yedekler: Taha Tepe, Barisic, Arda Öztürk, Umut Güneş, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Poyraz Efe Yıldırım, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Mertens (dk. 8), Yunus Akgün (dk. 29), Batshuayi (dk. 63 pen.) Ali Şahin Yılmaz (dk. 90+8 k.k) (Galatasaray), Ozan Tufan (dk. 17 ve 55), Banza (dk. 51) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Jelert, Sallai, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Serdar Saatçı, Ozan Tufan, Şenol Güneş, Batista Mendy (Trabzonspor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray 4-3 Trabzonspor: Gollü Geçen Maç - Son Dakika

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