Galatasaray 4. Şampiyonluğunu Kutladı
10.05.2026 03:09
Okan Buruk, Galatasaray'ın art arda 4. şampiyonluğunu hedefleyerek 5. rekoru kırmak istediklerini belirtti.

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "4 sene üst üste şampiyonluk oldu. Hedefimiz inşallah 5'inci şampiyonluk, o rekoru kırmak. Çünkü bu 4 senede birçok rekoru kırdık. İleride geçmişe bakıldığında bu 4 senelik sezon içerisinde kırılan rekorlar hep konuşulacak ama bu rekoru kıran Galatasaray takımı, Galatasaray camiası. Başta başkanımız Dursun Özbek olmak üzere bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, ağabeylerimize destekleri için teşekkür etmek gerekiyor. Galatasaray taraftarına hayırlısı olsun, inşallah hedefimiz daha büyük başarılar" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Galatasaray'ın 5'inci yıldızını geçen sene almıştık biliyorsunuz. Bu sene 4'üncü şampiyonluğa geldik. Ben de kendi adıma Başakşehir şampiyonluğuyla beraber aslında bir yıldızı da teknik adam olarak kazanmış oldum. Bu da benim için ayrıca bir mutluluk ama burada asıl olan Galatasaray. 4 sene üst üste şampiyonluğu kazanan Galatasaray. En başta taraftarımız tabii ki, her zaman bize çok büyük destek veriyorlar. Onların desteğiyle her zaman biz ayakta kalıyoruz. Hem derbilerde hem şampiyonluklarla hem Avrupa'da oynadığımız oyunlarla onların başını hep dik gezdirdik. Bu seneye baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldık. Daha iyisini de yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bunun için de daha çok emek vermemiz gerekiyor. Ama gerçekten Avrupa'da tekrar Galatasaray'ın adını duyurduk. Tekrar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki adını duyurduk. Son 16'ya kaldık. Türk futbolunu orada en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Onun yanında bence muhteşem de bir stat atmosferi yaptık. Herkesin Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarını konuştuğu bir de sezon oldu. Önemli takımları yendik. Bence genel olarak baktığımızda başarılı bir sezon ama inişler çıkışlar, yorgunluklar olabiliyor. Yani 50 küsur maç biz oynadık. Milli maçlarla beraber 60'a yakın maç oynamış oyuncularımız var. Bu yorgunluk sezon sonuna doğru artabiliyor. Hep dinamik tutmaya çalışıyoruz. Taraftarımız hep bizi dinamik tutmaya çalışıyor. Eleştiriler oldu, yanlışlarımız oldu. Doğru eleştiriler oldu, belki fazlası da oldu ama futbolun içerisinde bu hep var. Yani her kötü görülen, kötü görülen bir yerde bu eleştirileri de hak ettiğimiz yerler oldu. 12 Şampiyonlar Ligi oynamış bir takım. Sonu belki bugünkü maç biraz stresli geçti ama genel olarak rahat, hep önde gittiğimiz, hep önde kaldığımız, şampiyonluğun hep en büyük adayı olduğumuz ve şampiyonluk için hep en iyi olduğumuz bir sezonu da geride bıraktık ve şampiyonluğu kazandık. 4 sene üst üste şampiyonluk oldu. Hedefimiz inşallah 5'inci şampiyonluk, o rekoru kırmak. Çünkü bu 4 senede birçok rekoru kırdık. İleride geçmişe bakıldığında bu 4 senelik sezon içerisinde kırılan rekorlar hep konuşulacak ama bu rekoru kıran Galatasaray takımı, Galatasaray camiası. Başta başkanımız Dursun Özbek olmak üzere bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, ağabeylerimize destekleri için teşekkür etmek gerekiyor. Galatasaray taraftarına hayırlısı olsun. İnşallah hedefimiz daha büyük başarılar" diye konuştu.

'4 SENEDEKİ ŞAMPİYONLUKLARIN HEPSİNİN FARKLI HİKAYESİ VAR'

Her şampiyonluğun farklı bir hikayesinin olduğunu dile getiren 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Her şampiyonluğun farklı hikayesi var. 4 senedeki şampiyonlukların hepsinin farklı hikayesi var. Bu sefer yani berabere girdiğimiz bir maçı son dakika golleriyle çevirdik. Onun sevincini yaşarken şampiyonluk da geldi. Kaan'ın golüyle 'Tamam, bu iş bitti, şampiyon olduk' dedik. Bence bugün oynayan oyuncular, baştan başlayanlar en iyisini yapmaya çalıştı. Oyuna girenler çok büyük etki etti. Bence bu da önemliydi. O yüzden ben oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum, başta da taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum" ifadelerinde bulundu.

'DUA İSTEMİŞTİK, O DUALAR KABUL OLDU'

Bülent Korkmaz'ın babasının cenazesinde çocuklardan dua istemesinin üzerine gelen bir soruya Buruk, şöyle cevap verdi:

"Tekrar Osman amcayı analım. Bülent Korkmaz'ın, Mert Korkmaz'ın babaları. Benim de çocukluğumdan beri çok değer verdiğim, sevdiğim bir insandı. Onun cenazesinde orada çocuklarla o spontane gelişen bir şeydi. Dua istemiştik, o dualar kabul oldu. Allah'a şükür bu şampiyonluğu yaşadık çok mutluyum."

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Son Dakika

