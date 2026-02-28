Galatasaray'a elenen Juventus'ta yaprak dökümü! Tam 6 ayrılık birden - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'a elenen Juventus'ta yaprak dökümü! Tam 6 ayrılık birden

Galatasaray\'a elenen Juventus\'ta yaprak dökümü! Tam 6 ayrılık birden
28.02.2026 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'a elenen Juventus, 6 futbolcu ile vedalaşacak. Torino ekibi, performansından memnun olunmayan Juan Cabal, Vasilije Adzic, Teun Koopmeiners, Edon Zhegrova, Lois Openda ve Di Gregorio ile sezon sonunda yollarını ayıracak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'a elenen Juventus'ta sezon sonunda yaprak dökümü yaşanacak.

6 OYUNCU İLE VEDALAŞILACAK

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, sezonun sona ermesiyle birlikte 6 futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Haberde, ligde liderin 18 puan gerisinde olan siyah-beyazlılarda gelecek sezon büyük bir yapılanma yapılacağı aktarıldı.

İŞTE O OYUNCULAR

Haberde, performansından memnun olunmayan Juventus'un Juan Cabal, Vasilije Adzic, Teun Koopmeiners, Edon Zhegrova, Lois Openda ve Di Gregorio ile sezon sonunda vedalaşılacağı ifade edildi.

KENAN VE MCKENNIE TAKIMDA KALACAK

Öte yandan haberin devamında, Juventus'un gelecek sezon Kenan Yıldız ve Weston McKennie'yi ne olursa olsun takımdan göndermeyeceği dile getirildi.

İtalya Serie A, Kenan Yıldız, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a elenen Juventus'ta yaprak dökümü! Tam 6 ayrılık birden - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Bill Clinton’dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım
Epstein’ın ölümünde ’’4chan’’ detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş Epstein'ın ölümünde ''4chan'' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Amasya’da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı Amasya'da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı
Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı Ekipler seferber oldu Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı! Ekipler seferber oldu

21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail’in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran’ın saldırıları da kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez
20:44
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
20:01
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
19:49
Alevler gökyüzüne yükseldi İran Bahreyn’deki gökdeleni böyle vurdu
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu
19:25
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
19:03
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 21:47:48. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'a elenen Juventus'ta yaprak dökümü! Tam 6 ayrılık birden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.