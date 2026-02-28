UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'a elenen Juventus'ta sezon sonunda yaprak dökümü yaşanacak.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, sezonun sona ermesiyle birlikte 6 futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Haberde, ligde liderin 18 puan gerisinde olan siyah-beyazlılarda gelecek sezon büyük bir yapılanma yapılacağı aktarıldı.
Haberde, performansından memnun olunmayan Juventus'un Juan Cabal, Vasilije Adzic, Teun Koopmeiners, Edon Zhegrova, Lois Openda ve Di Gregorio ile sezon sonunda vedalaşılacağı ifade edildi.
Öte yandan haberin devamında, Juventus'un gelecek sezon Kenan Yıldız ve Weston McKennie'yi ne olursa olsun takımdan göndermeyeceği dile getirildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'a elenen Juventus'ta yaprak dökümü! Tam 6 ayrılık birden - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?