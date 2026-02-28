Galatasaray\'a elenen Juventus\'ta yaprak dökümü! Tam 6 ayrılık birden

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'a elenen Juventus'ta sezon sonunda yaprak dökümü yaşanacak.

6 OYUNCU İLE VEDALAŞILACAK

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, sezonun sona ermesiyle birlikte 6 futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Haberde, ligde liderin 18 puan gerisinde olan siyah-beyazlılarda gelecek sezon büyük bir yapılanma yapılacağı aktarıldı.

İŞTE O OYUNCULAR

Haberde, performansından memnun olunmayan Juventus'un Juan Cabal, Vasilije Adzic, Teun Koopmeiners, Edon Zhegrova, Lois Openda ve Di Gregorio ile sezon sonunda vedalaşılacağı ifade edildi.

KENAN VE MCKENNIE TAKIMDA KALACAK

Öte yandan haberin devamında, Juventus'un gelecek sezon Kenan Yıldız ve Weston McKennie'yi ne olursa olsun takımdan göndermeyeceği dile getirildi.