Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin yanında Morata'nın ayrılığı da gündemde. İtalyan ekibi Como ile anlaşmaya varan Morata transferinde Galatasaray'a tazminat alacak.
Milan'dan 1,5 yıllığına kiralanan Morata'nın sözleşmesi Galatasaray ile devam ediyor. Sarı-kırmızılılardan ayrılmayı kafasına koyan Morata, Como ile anlaşmış durumda. Bu durumu fırsata çeviren Galatasaray yönetimi, Morata'dan fesih bedeli için tazminat istedi.
Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılıp Como'ya gitmeye hazırlanan Alvaro Morata için Galatasaray'ın 6 milyon Euro fesih bedeli alacağı iddia edildi. Milan'dan 6 milyon Euro'ya kiralanan Morata, alınacak tazminatla bedavaya gelmiş olacak.
Son Dakika › Spor › Morata piyangosu! Galatasaray ödediği tüm parayı geri alıyor - Son Dakika
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