Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Petar Pesic (Sırbistan)
Galatasaray: Livingston 12, Palmer 19, Blumbergs 10, Göksenin Köksal 6, Delgado 6, Cummings 12, Samet Geyik, Izundu 10, Altan Çamoğlu
ERA Nymburk: Brown 12, Birts 5, Bishop 15, Bohacik 13, Kriz 10, Svoboda 3, Sehnal 5, Shumate 9, Rylich 6, Ceaser 9, Tuma
1. Periyot: 13-23
Devre: 37-46
3. Periyot: 57-66
Beş faulle çıkan: 39.56 Rylich (ERA Nymburk)
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında konuk ettiği Çekya'nın ERA Nymburk takımına 87-75 mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'a Nymburk Yenilgisi - Son Dakika
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