Galatasaray'a Osimhen'de yeni rakip! Bu kez Premier Lig'den - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'a Osimhen'de yeni rakip! Bu kez Premier Lig'den

Galatasaray\'a Osimhen\'de yeni rakip! Bu kez Premier Lig\'den
09.06.2025 21:40
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Manchester United, Victor Osimhen'in Al Hilal'i reddetmesinin ardından yıldız oyuncu için yeniden harekete geçti. Ruben Amorim'in, Nijeryalı yıldızı kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Sezonu Galatasaray'da geçiren ve attığı gollerle yıldızlaşıp geleceği çok merak edilen Victor Osimhen ile ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı.

MANCHESTER'DA ROTA YENİDEN OSIMHEN

Daily Mail'in haberine göre; Premier Lig ekibi Manchester United, Victor Osimhen'in Suudi ekibi Al Hilal'den gelen yüklü miktardaki teklifi reddetmesi üzerine yıldız oyuncu için yeniden harekete geçti. Haberde, Portekizli teknik adam Ruben Amorim'in, Nijeryalı yıldızı kadrosuna görmek istediği belirtildi. Kırmızı-beyazlı ekibin 26 yaşındaki oyuncu için Napoli'nin kapısını çalacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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Son Dakika Spor Galatasaray'a Osimhen'de yeni rakip! Bu kez Premier Lig'den - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Galatasaray 0606:
    Manchester kim ya kumeden zor kurtardı kral gideceksen bizden büyük bir kulüp e gitmeni istiyoruz, Real, Barça gibi, seni seviyoruz 24 4 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    mançıstırın okadar parası varmı 8 7 Yanıtla
  • Prens:
    ciğeri 5 para etmez alcak şikeciler neden GS haberlerine yorum yapıyor, başkanları kovdu takımsız kaldılar diye mi ahahahahahha 11 3 Yanıtla
  • 83366494:
    Mancester cincondan on gömlek daha iyi.Guldurmeyin lütfen mukayese bile yapılamaz.Afamlar bu sene kötü diye bok atmayın 2 12 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    hay osurikmeninizin a.k...yetti artık.gidecekse sektirolup getsin, kalacaksa da dallandirıp durmasın pevezzenk.. 0 7 Yanıtla
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