Galatasaray'a teknik direktör İsviçre'den mi geliyor? - Son Dakika
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Galatasaray'a teknik direktör İsviçre'den mi geliyor?

15.05.2022 10:42

Galatasaray'da gelecek sezon takımı çalıştıracak isim konusunda büyük bir karmaşa var. Her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. İsviçre basını, konuyla ilgili beklenmedik bir iddia ortaya attı. Sarı-kırmızılıların teknik direktör Andre Breitenreiter'le ilgilendiği öne sürüldü.

Galatasaray'da seçim kararı alınırken, Başkan Burak Elmas giderayak yeni teknik direktör için girişimlerde bulunmaya başladı. Domenec Torrent ile yolları ayırmayı planlayan Burak Elmas'ın, Andre Breitenreiter'e teklif yaptığı ortaya çıktı.

İSVİÇRE BASININDAN BOMBA İDDİA

Galatasaray'da seçim kararı alan ve şu an için adaylığını koymayan Başkan Burak Elmas'tan teknik direktör bombası. Torrent ile yola devam etmek istemeyen Elmas, yeni hoca için girişimlere başlarken, İsviçre basınının iddiasına göre Andre Breitenreiter'a teklif yapıldığı ortaya çıktı.

BURAK ELMAS'TAN YENİ HOCAYA TEKLİF

Galatasaray'da yeni teknik direktör için İsviçre'den önemli bir iddia geldi. Son olarak İsviçre basını, Zürih'i şampiyonluğa taşıyan Andre Breitenreiter'in Galatasaray'ın listesinde olduğunu ileri sürdü.

Burak Elmas giderayak yeni hoca arayışında! Zürih'i şampiyon yapan Andre Breitenreiter'a teklif götürdü
Zürih'i şampiyon yapan Andre Breitenreiter.

ALMAN EKİBİ DE İSTİYOR

Fotomaç'ta yer alan haberde, sarı-kırmızılar kulübün 48 yaşındaki hocayla temas kurduğu ve değerlendirmeye değer bir teklif yaptığı ifade edildi. Ayrıca Andre Breitenreiter'i Hertha Berlin'in de istediği belirtildi.

DİZİLİŞ TERCİHİ: 3-4-1-2

Andre Breitenreiter'in kulübüyle sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Genç teknik adam genelde 3-4-1-2 oyun dizilişini tercih ediyor. Breitenreiter bu sezon takımıyla 37 maçta, 25 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

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Son Dakika Spor Galatasaray'a teknik direktör İsviçre'den mi geliyor? - Son Dakika


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