Galatasaray\'a transfer mesajı: Size gelirim

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Galatasaray, transferde yönünü Rusya'ya çevirdi.
BeIN Sports'ta yer alan habere göre; Galatasaray, orta saha transferi için CSKA Moskova forması giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Matvey Kislyak'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu oyuncuyu takip ettiği belirtildi.
Öte yandan Kislyak'ta Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Oyuncu tarafının Galatasaray'a sıcak baktığı ve Sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini açıkladığı belirtildi.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Kislyak, geride kalan sezonda 33 resmi maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
