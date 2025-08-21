Galatasaray'a transfer mesajı: Size gelirim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'a transfer mesajı: Size gelirim

Galatasaray\'a transfer mesajı: Size gelirim
21.08.2025 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, CSKA Moskova forması giyen orta saha oyuncusu Matvey Kislyak ile ilgileniyor. Genç oyuncunun da Galatasaray'a sıcak baktığı ve Sarı-kırmızılı formayı giymek istediği belirtildi.

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Galatasaray, transferde yönünü Rusya'ya çevirdi.

CSKA MOSKOVA'DAN İSTİYOR

BeIN Sports'ta yer alan habere göre; Galatasaray, orta saha transferi için CSKA Moskova forması giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Matvey Kislyak'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu oyuncuyu takip ettiği belirtildi.

GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR

Öte yandan Kislyak'ta Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Oyuncu tarafının Galatasaray'a sıcak baktığı ve Sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini açıkladığı belirtildi.

SEZON RAKAMLARI

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Kislyak, geride kalan sezonda 33 resmi maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Cska Moskova, Galatasaray, Moskova, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a transfer mesajı: Size gelirim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 yaralı
Fenerbahçe’nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı Fenerbahçe'nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı
Kerem Aktürkoğlu’ndan maç içinde olay hamle Kerem Aktürkoğlu'ndan maç içinde olay hamle
5-0’lık tarihi maç İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları 5-0'lık tarihi maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Kerem Aktürkoğlu’nun transferi iptal mi oldu Mourinho açıkladı Kerem Aktürkoğlu'nun transferi iptal mi oldu? Mourinho açıkladı
İtalya-İsrail maçı öncesi talep: Men edilsinler İtalya-İsrail maçı öncesi talep: Men edilsinler
“Babacan yargıç“ Frank Caprio hayatını kaybetti "Babacan yargıç" Frank Caprio hayatını kaybetti
Tokat’ta 4 büyüklüğünde deprem Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı

20:25
Özel’in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 21:44:47. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'a transfer mesajı: Size gelirim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.