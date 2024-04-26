Galatasaray, Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu

Galatasaray, Adana Demirspor\'a 3-0 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 yenildi. Maçta Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle Adana Demirspor galibiyete ulaştı.

26.04.2024 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Balotelli'nin uzun pasında ceza sahası içine hareketlenen Mendoza'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.

53. dakikada Maestro'nun ceza yayı üzerinde kontrol edemediği topu alan Hakim Ziyech'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

62. dakikada Kerem Demirbay'ın ters dokunuşunda kaleciyle karşı karşıya kalan Mendoza'nın vuruşunu kaleci Muslera kalesini terk ederek uzaklaştırdı.

63. dakikada topla ilerleyen Mendoza'nın pasında ceza sahası içine hareketlenen Yusuf Barasi'nin şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.

64. dakikada ceza sahası içinde sağ tarafta topla buluşan Kerem Demirbay'ın çizgiye inip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

90+1. dakikada Dries Mertens'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Maurı Icardi düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir

Y. Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler (Manev dk. 11), Mohammadi, Michut (Tayfun Aydoğan dk. 66), Maestro, Yusuf Barasi (Alioui dk. 66), Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli (Aimbetov dk. 85)

Yedekler: Yılmaz Aktaş, Cisse, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Dorukhan Toköz, Fougeu

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Aurier dk. 82), Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson (Davinson Sanchez dk. 88), Derrick Köhn, Lucas Torreira (Berkan Kutlu dk. 82), Kerem Demirbay, Hakim Ziyech (Kerem Aktürkoğlu dk.71), Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz (Tete dk. 82), Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Sergio Oliveira, Ndombele, Vinicius

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Hakim Ziyech (dk. 53), Kerem Demirbay (dk. 64), Mauro Icardi (dk. 90+1) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mendoza, Gravillon (Y.Adana Demirspor) - ADANA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mauro Icardi, Galatasaray, Trendyol, Hakim, Adana, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:46 Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11’de başladığı maçta golünü attı Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attı
22:02 Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor’u 3-0 mağlup etti Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti
20:06 İsrail Dışişleri Bakanı’nın Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
18:57 Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
15:38 Taslak metinde dikkat çeken detay 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı
22:44 Tarihçi İlber Ortaylı’dan ortalığı karıştıracak Ayasofya çıkışı: Namaz kılmak için gudubet bir bina Tarihçi İlber Ortaylı'dan ortalığı karıştıracak Ayasofya çıkışı: Namaz kılmak için gudubet bir bina
22:18 İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı Cemaat el-İslami lideri Musab Halaf öldürüldü İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Cemaat el-İslami lideri Musab Halaf öldürüldü
20:19 ABD’de ikinci George Floyd vakası: Siyahi adam gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu yaşamını yitirdi ABD'de ikinci George Floyd vakası: Siyahi adam gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu yaşamını yitirdi
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
19:30 Derbiye saatler kala açıklama geldi Beşiktaş’ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:50 Antalya’da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım Antalya'da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 23:08:36. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement