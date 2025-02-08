Galatasaray, Adana Demirspor'a Hazır

Spor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idmanın iki grup halinde 8'e 2 ile devam ettiği ve taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın saat 19.00'da Adana Demirspor ile karşılaşacak.