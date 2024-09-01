Galatasaray, Adana Demirspor'u 5-1 yenerek moralli milli maç arasına girdi

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yenerek milli maç arasına moralli girdi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde ilk 2 maçını kazansa da Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilmesi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenmesi nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.

Ligin dördüncü haftasında Adana Demirspor'a konuk olan "Cimbom", 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Semih Güler (kendi kalesine), 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 38. dakikada Dries Mertens ve 60. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile fileleri havalandırdı. Adana Demirspor'da Andreaw Gravillon 79. dakikada takımının tek golünü kaydetti.

İki takım da birer penaltıdan yararlanamadı.

Dokuz puana ulaştı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 3 maçı da kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligde Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'un ardından Adana Demirspor'u da mağlup etti. Bir maçı eksik olan "Cimbom" milli maç arasına 9 puanla girdi.

Kalesini yine gole kapatamadı

Galatasaray, bu sezon çıktığı 6. resmi maçta da gol yedi.

Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenildi.

Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı 3 mücadele ise birer gol yedi.

Barış ve Kerem, ikişer gole yükseldi

Galatasaray'ın milli yıldızları Barış Alper Yılmaz ile Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ilk 3 maçta iki gole ulaştı.

Ligin ikinci haftasında 2-1 kazanılan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde birer gol kaydeden Barış ile Kerem, Adana Demirspor maçını da boş geçmedi.

Adana temsilcisi karşısında golleriyle galibiyete katkı veren Mertens ile Abdülkerim ise bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

Deplasmanda üst üste 11. galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahada üst üste 11 müsabakayı kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonun 21. haftasında deplasmandaki 5-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan seride üst üste 11 dış saha maçından galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, kulüp tarihinin dış sahadaki galibiyet serisi rekorunu 11 karşılaşmaya çıkardı.

Icardi sakatlandı

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi sakatlanarak oyundan çıktı.

Mücadelenin ilk yarısında pas verirken sağ arka adalesinde zorlanma meydana gelen Mauro Icardi, 25. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı. Oyun alanı dışına sekerek çıkan Icardi, doğrudan soyunma odasına gitti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Icardi'nin durumunun yarın yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı bildirildi.

Muslera, penaltı kurtardı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltıda gole izin vermedi.

Müsabakanın hakemi Kadir Sağlam, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında sarı-kırmızılı takımın aleyhine penaltı verdi. Karşılaşmanın 66. dakikasında topun başına geçen Yusuf Sarı, kaleci Muslera'nın sağına sert bir vuruş yaptı. Tecrübeli file bekçisi köşeyi tahmin ederek meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

Muslera, 79. dakikada Andreaw Gravillon'un kullandığı penaltıda ise topa dokunsa da golü engelleyemedi.

Batshuayi, penaltıda Deniz'i geçemedi

Galatasaray'ın Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, penaltıdan yararlanamadı.

Mücadelenin 90+1. dakikasında kazanılan penaltıyı Batshuayi kullandı. Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sağına yatarak topun ağlara gitmesine izin vermedi.

Deniz, maç sonrasında Galatasaray'ın 38 yaşındaki file bekçisi Muslera ile forma değişti. Sarı-kırmızılı futbolcular da müsabakanın ardından 5 gol yemesine rağmen penaltıyı kurtaran genç kaleciyi tebrik etti.

Tolga Kalender, VAR ile kırmızı kart gördü

Adana Demirspor'un 23 yaşındaki stoperi Tolga Kalender, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Maçın 90. dakikasında ceza sahasında Yusuf Demir'in başına ayakla müdahale eden Tolga, penaltıya neden oldu. Hakem Kadir Sağlam, genç stopere sarı kart verdi.

VAR'daki Halil Umut Meler'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Sağlam, sarı kartı iptal ederek Tolga'ya kırmızı kart gösterdi.